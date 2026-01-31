Die neu veröffentlichten Epstein-Akten bringen Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit erneut in Erklärungsnot. In einer Stellungnahme räumt sie ihr "schlechtes Urteilsvermögen" ein und entschuldigt sich für den Kontakt zum verstorbenen Sexualstraftäter.
Wenige Tage vor dem Prozessauftakt gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29) sieht sich Kronprinzessin Mette-Marit (52) mit unangenehmen Enthüllungen aus ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert. Das US-Justizministerium hat am Freitag (30. Januar) umfangreiche Dokumente aus den Epstein-Ermittlungen freigegeben - und ihr Name taucht darin über tausendmal auf, wie die norwegische Zeitung "VG" berichtet.