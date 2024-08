Eruption nahe Reykjavik: Neuer Vulkanausbruch auf Island

1 Vulkanausbrüche sind auf Island keine Seltenheit, liefern aber immer wieder spektakuläre Bilder. (Archivbild) Foto: Marco Di Marco/AP/dpa

Reykjavik - Auf Island sprudeln erneut Unmengen an Lava aus der Erde. Am Donnerstagabend begann auf der Nordatlantik-Insel der sechste Vulkanausbruch innerhalb von neun Monaten. In einem Livestream des Rundfunksenders RÚV war zu sehen, wie die Lava auf der Reykjanes-Halbinsel südwestlich der Hauptstadt Reykjavik aus einem langen Erdriss sprudelte. Nach Angaben des Senders hatte es zuvor ein kräftiges Erdbeben gegeben.