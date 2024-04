1 Im ehemaligen Pflegeheim Stuttgart-Schönberg werden demnächst Flüchtlinge einziehen Foto: wm-foto@t-online.de/Wilhelm Mierendorf

Momentan hat der Zustrom von Geflüchteten in die Region ein wenig nachgelassen. Doch alle Landkreise rechnen damit, dass die Zahlen wieder ansteigen. Wir geben einen Überblick über die aktuelle Situation – die wohl nur eine Verschnaufpause ist.











Zuletzt ist die Situation der Landkreise in der Region Stuttgart, die sich um die Erstunterbringung von Flüchtlingen kümmern müssen, ein wenig aus dem Fokus der Öffentlichkeit geraten. Eine Umfrage in der Region und in Stuttgart zeigt, dass sich die Lage ein wenig entspannt hat. Doch mehr als eine Verschnaufpause ist das wohl nicht. Wir haben nachgefragt, wie sich die Verantwortlichen auf den Herbst vorbereiten.