Erstmals wöchentliche Top-10-Listen: LOL ist weltweit erfolgreichste nicht-englischsprachige Prime-Serie

"LOL: Last One Laughing" feiert bei Prime Video einen internationalen Erfolg: Die siebte Staffel ist weltweit die meistgesehene nicht-englischsprachige Original-Serie des Streamingdienstes.

Mega-Erfolg für "LOL: Last One Laughing": Die siebte Staffel ist die meistgesehene nicht-englischsprachige Original-Serie bei Prime Video weltweit. Gleichzeitig landet die deutsche Comedyshow mit Michael Bully Herbig (58) auf Platz fünf unter allen Serien bei Prime Video - unabhängig von der Sprache. Das geht aus der ersten wöchentlichen globalen Top-10-Liste hervor, die Prime Video für die Woche vom 25. bis 31. Mai 2026 veröffentlicht hat und die spot on news vorab vorliegt.

Ein verlässlicher Publikumsmagnet Damit setzt "LOL: Last One Laughing" seine bemerkenswerte Erfolgsserie fort. Die Show, in der zehn Comedians versuchen, sich gegenseitig zum Lachen zu bringen, hat sich seit ihrer Premiere als verlässlicher Publikumsmagnet für Prime Video etabliert. In der siebten Staffel wartete zudem ein besonderer Clou auf die Fans: Statt Michael Bully Herbig nahm Hape Kerkeling (61) in seiner Kunstfigur Horst Schlämmer am Buzzer Platz. Herbig selbst mischte sich dafür unter die prominenten Kandidatinnen und Kandidaten.

Prime Video veröffentlicht neue Top-10-Listen

Prime Video veröffentlicht erstmals wöchentliche globale Top-10-Listen der meistgesehenen Titel auf dem Streamingdienst. Die Rankings sind in Serien, Filme sowie nicht-englischsprachige Serien und Filme unterteilt. In der Premieren-Ausgabe steht "LOL: Last One Laughing" gleich doppelt stark da: Platz eins bei den nicht-englischsprachigen Serien weltweit und Platz fünf im globalen Serienranking insgesamt. Damit zählt die deutsche Prime-Original-Show aktuell zu den meistgesehenen Formaten des Dienstes überhaupt.

In der Gesamtwertung der meistgesehenen Serien behauptet sich "LOL" damit in direkter Konkurrenz zu etablierten englischsprachigen Produktionen. Vor der deutschen Comedyshow liegen "Off Campus", "Spider-Noir", "The Boys" und "Citadel"; dahinter folgen unter anderem "Tom Clancy's Jack Ryan" und "Invincible".

Jede Woche neue Zahlen

Auch zwei weitere deutsche Produktionen schaffen es in die internationalen Top 10. Die Prime-Original-Serie "Maxton Hall" belegt Platz vier der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Serien weltweit. Der Prime-Original-Film "Der Tiger" landet auf Platz zehn der meistgesehenen nicht-englischsprachigen Filme.

Die wöchentlichen Top-10-Listen basieren auf der globalen Zuschauerzahl von Montag bis Sonntag und werden jeden Mittwoch auf der About Amazon Webseite veröffentlicht.