Erstmals wöchentliche Top-10-Listen: LOL ist weltweit erfolgreichste nicht-englischsprachige Prime-Serie

"LOL: Last One Laughing" feiert bei Prime Video einen internationalen Erfolg: Die siebte Staffel ist weltweit die meistgesehene nicht-englischsprachige Original-Serie des Streamingdienstes.
Mega-Erfolg für "LOL: Last One Laughing": Die siebte Staffel ist die meistgesehene nicht-englischsprachige Original-Serie bei Prime Video weltweit. Gleichzeitig landet die deutsche Comedyshow mit Michael Bully Herbig (58) auf Platz fünf unter allen Serien bei Prime Video - unabhängig von der Sprache. Das geht aus der ersten wöchentlichen globalen Top-10-Liste hervor, die Prime Video für die Woche vom 25. bis 31. Mai 2026 veröffentlicht hat und die spot on news vorab vorliegt.