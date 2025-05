Erstmals verliehen: Angela Merkel erhält Ehrenpreis für Memoiren

Angela Merkel (70) wird für ihr Ende 2024 veröffentlichtes Buch "Freiheit" vom Marktanalyseunternehmen Media Control mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Laut einer Mitteilung erhält die Altkanzlerin den erstmals verliehenen Gold Award. Die Verleihung soll feierlich im Rahmen der Media Control Book Night am 25. Juni 2025 in Baden-Baden über die Bühne gehen.

Merkel wird den Preis für die "erfolgreichste Biografie der letzten zehn Jahre" persönlich in Empfang nehmen und mit einer Keynote-Rede das Event eröffnen. Neben einigen Ehrengästen werden auch 200 Schülerinnen und Schüler anwesend sein. Zudem sorgt das Landesjugendorchester Baden-Württemberg für Musik. Julia Klöckner (52), Präsidentin des Deutschen Bundestages, wurde als Laudatorin angekündigt. Überreicht wird der Preis jedoch von Media-Control-Gründer Karlheinz Kögel (78).

"Nachhaltige Strahlkraft"

In einem Statement erklärt er zu dem besonderen Preis: "Wir möchten den beispiellosen Erfolg mit einer Auszeichnung ehren, die es so bisher nicht gegeben hat. Individuell gefertigt, überzogen mit echtem Gold - ein Symbol für die nachhaltige Strahlkraft dieses Werks."

Die über 700 Seiten umfassende Autobiografie aus dem Verlag Kiepenheuer & Witsch wurde seit dem Verkaufsstart am 26. November 2024 fast eine Million Mal in Deutschland, Österreich und der Schweiz verkauft. "Freiheit" konnte sich zudem sieben Wochen auf Platz eins der "Spiegel"-Bestsellerliste halten. "'Freiheit' spricht Generationen an, schlägt Brücken zwischen Politik, Gesellschaft und Lebensgeschichte und hat das Buchjahr 2024/2025 geprägt wie kein anderer Titel", betont Ulrike Altig, Geschäftsführerin von Media Control.

"Freiheit" verfasste Merkel gemeinsam mit ihrer langjährigen politischen Beraterin Beate Baumann (61), die damit ebenfalls bei der Verleihung geehrt werden soll. Das Buch hätten die beiden "nicht allein für Historiker geschrieben. Der Anspruch ist, um historische Fakten herum Politik so zu erzählen, dass es auch ein normaler Mensch versteht."

In der Ankündigung zu Merkels Memoiren "Freiheit" hieß es: "Persönlich wie nie zuvor erzählt sie von ihrer Kindheit, Jugend und ihrem Studium in der DDR und dem dramatischen Jahr 1989, in dem die Mauer fiel und ihr politisches Leben begann." Angela Merkel selbst sagte unter anderem über ihr Buch: "Freiheit ist für mich, nicht aufzuhören zu lernen, nicht stehen bleiben zu müssen, sondern weitergehen zu dürfen, auch nach dem Ausscheiden aus der Politik."