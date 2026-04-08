Aktionärsvertreter fordern es schon lange, nun folgt die Deutsche Bank dem Beispiel anderer Konzerne: 2026 gibt es eine Hauptversammlung in Präsenz. Ein Abschied vom Online-Format ist das aber nicht.
Frankfurt/Main - Erstmals seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 lädt die Deutsche Bank ihre Aktionärinnen und Aktionäre wieder in Präsenz zur Hauptversammlung. Bei dem Aktionärstreffen am 28. Mai in Frankfurt stellt sich der seit vier Jahren amtierende Aufsichtsratsvorsitzende Alexander Wynaendts zur Wiederwahl. Es sei vorgesehen, dass der Niederländer nach seiner Bestätigung durch die Hauptversammlung erneut zum Vorsitzenden des Kontrollgremiums gewählt wird, teilte der Dax-Konzern mit.