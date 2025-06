Erstmals ohne Fritz Meinecke: Mit Jeannine Michaelsen: Cast von 7 vs. Wild Staffel fünf steht fest

1 "7 vs. Wild": Die Teilnehmer um Jeannine Michaelsen melden sich am Flughafen ab. Foto: Amazon Prime Video

Ohne Formaterfinder Fritz Meinecke, dafür mit ProSieben-Moderatorin Jeannine Michaelsen: Amazon gibt die Teilnehmer der fünften Staffel von "7 vs. Wild" bekannt. Dass nur zwei Survival-Abenteurer dabei sind, sorgt bei Fans für Ärger.











Sieben Kandidaten melden sich am Flughafen ab, um sich in den Kampf gegen die Wildnis zu begeben. Amazon Prime Video hat via Instagram die Teilnehmer der fünften Staffel von "7 vs. Wild" verkündet. Die Produktion der neuen Folgen im Amazonas-Regenwald haben also begonnen.