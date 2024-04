Prinz William hat sich erstmals seit Bekanntmachung der Krebs-Diagnose seiner Ehefrau, Prinzessin Kate, mit einer persönlichen Nachricht in den sozialen Medien zu Wort gemeldet.

Seit Prinzessin Kate (42) am 22. März ihre Krebs-Diagnose öffentlich machte, ist es auf den offiziellen Social-Media-Kanälen des Prinzen und der Prinzessin von Wales größtenteils still. Die Ehefrau von Prinz William (41) unterzieht sich derzeit einer Behandlung, die drei Kinder des Paares verbringen zudem aktuell ihre Schulferien zu Hause. Klar, dass dabei nicht viel Zeit für Social Media bleibt. Nun meldete sich Prinz William jedoch erstmals mit einer persönlichen Nachricht zurück auf Instagram und X.

Prinz William meldet sich auf Social Media zu Wort

In einer Instagram-Story sowie einem X-Post äußerte sich der britische Thronfolger am 10. April zum Rücktritt der englischen Fußball-Nationalspielerin Rachel Daly (32). "Danke für so viele unvergessliche Performances mit den @lionesses", schrieb Prinz William und teilte das Statement der Fußballerin.

Lesen Sie auch

"Jetzt noch viel mehr Tore für Villa", fügte er hinzu und unterzeichnete mit "W", für William. Der Royal ist bekennender Fan des englischen Fußballvereins Aston Villa, für den Daly seit 2022 aufläuft und bereits 29 Tore geschossen hat. Zudem ist William Schirmherr und seit 2006 Präsident des englischen Fußballverbands, The Football Association. Als solcher hat er bereits vielfach seine Unterstützung für die englische Nationalmannschaft öffentlich geteilt.

Wann kehren Kate und William zurück in die Öffentlichkeit?

Wann Prinz William sich erstmals wieder bei einem offiziellen Termin zeigen wird, ist nicht bekannt. Nach Kates Diagnose sagte der Thronfolger vorerst alle Auftritte und royalen Pflichten ab. Die Schulferien der drei Kinder gehen noch bis Ende April, möglicherweise hat der 41-Jährige anschließend wieder mehr Zeit für royale Aufgaben.

Wann Prinzessin Kate zurück in die Öffentlichkeit kehrt, ist unklar. Ende März teilte der Kensington Palast mit: "Die Prinzessin wird zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehren, sobald ihr Ärzteteam ihr die Freigabe dafür erteilt hat. Sie ist guter Dinge und konzentriert sich auf ihre vollständige Genesung."