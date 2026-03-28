Erstmals nach Festnahme: Britney Spears meldet sich zu Wort

Wochen nach ihrer Festnahme in Kalifornien meldet sich Britney Spears erstmals wieder zu Wort - mit einem Familienvideo und Dankesworten an ihre Fans. Doch hinter den Kulissen planen ihre Liebsten offenbar einen Einschnitt.
Wochen nach ihrer Festnahme wegen mutmaßlichen Fahrens unter Alkohol- oder Drogeneinfluss hat sich Britney Spears (44) erstmals wieder in der Öffentlichkeit gemeldet. Die Sängerin postete auf ihrem inzwischen auf privat umgestellten Instagram-Account ein Video, das sie ausgelassen mit ihrem Sohn Jayden Federline (19) zeigt - und richtete bewegte Worte an ihre Fans.