Sieben Monate Vorbereitung für eine gigantische Show: Sabrina Carpenter tritt am Wochenende als Headlinerin beim Coachella auf und nennt die Show das Ehrgeizigste, was sie je auf die Beine gestellt hat.
Sabrina Carpenter (26) ist aufwendige Bühnenshows gewöhnt, doch beim Coachella will sie das noch einmal toppen. Am 10. und am 17. April wird sie als Headlinerin bei dem berühmten Festival in Indio, Kalifornien auftreten. In einem Interview mit Designer Marc Jacobs für das Modemagazin "Perfect" spricht die Sängerin über die aufwendigen Vorbereitungen: "Es ist die ambitionierteste Show, die ich je gemacht habe", betont sie.