Sieben Monate Vorbereitung für eine gigantische Show: Sabrina Carpenter tritt am Wochenende als Headlinerin beim Coachella auf und nennt die Show das Ehrgeizigste, was sie je auf die Beine gestellt hat.

Sabrina Carpenter (26) ist aufwendige Bühnenshows gewöhnt, doch beim Coachella will sie das noch einmal toppen. Am 10. und am 17. April wird sie als Headlinerin bei dem berühmten Festival in Indio, Kalifornien auftreten. In einem Interview mit Designer Marc Jacobs für das Modemagazin "Perfect" spricht die Sängerin über die aufwendigen Vorbereitungen: "Es ist die ambitionierteste Show, die ich je gemacht habe", betont sie.

Die Planungen hätten bereits vor sieben Monaten begonnen, deutlich früher als bei anderen Konzerten. Normalerweise starte man schnell mit körperlichen Proben, diesmal sei der Prozess jedoch deutlich langsamer angelegt. "Es war eine lange Reise. Es wird sehr besonders sein", kündigt Carpenter an.

Schon 2024 dabei

Coachella ist für den Popstar der erste große US-Auftritt seit dem Abschluss der "Short n' Sweet"-Tour im November 2025, bei der sie 72 Shows absolvierte. Bereits 2024 stand Carpenter beim Coachella auf der Bühne, damals allerdings noch nicht als Headlinerin, sondern im Abendprogramm.

Am selben Tag veröffentlichte sie damals ihren Song "Espresso", der viel zu ihrem großen Durchbruch beitrug. "Das war ein wirklich besonderer Tag für mich. Ich durfte diesen Song zum ersten Mal beim Coachella spielen. Und jetzt, zwei Jahre später, sind wir zurück", erinnert sie sich im Gespräch. Der diesjährige Auftritt sei eben gerade besonders, weil er all die folgenden Songs feiern werde, "und wie viele Leben sie geführt haben, seit sie erschienen sind." Seit "Espresso" hat Carpenter zwei Studioalben veröffentlicht, "Short n' Sweet" sowie "Man's Best Friend".

Justin Bieber und Karol G als weitere Headliner

Neben Sabrina Carpenter treten beim Coachella 2026 Superstar Justin Bieber und die kolumbianische Sängerin Karol G als Headliner auf. Letztere ist die erste Latina, der diese Ehre zuteilwird. "Es ist jetzt Realität, aber für mich fühlt es sich nicht real an. Es ist verrückt", erklärte sie gegenüber "Rolling Stone". Sie fühle sich "geehrt, die Latinos zu repräsentieren. Ich fühle eine Verantwortung. Ich will etwas aus meinem Herzen liefern, das meine Liebe zu meiner Community und meinen Fans repräsentiert." Auch sie betonte, "die beste Show aller Zeiten" bieten zu wollen.

Abseits der Headliner wartet das Coachella 2026 mit einem umfangreichen Programm auf. Unter den weiteren Acts sind Iggy Pop, FKA twigs, The Strokes, Nine Inch Nails, David Byrne, Young Thug und Addison Rae. Außerdem dabei an beiden Wochenenden sind etwa Teddy Swims, Moby, Kaskade, Major Lazer, PinkPantheress, Bigbang, Sombr oder Katseye.