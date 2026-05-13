Der Termin für die 69. Grammy-Verleihung 2027 in Los Angeles steht fest. Die Nominierungen werden im November 2026 verkündet. Nach über 50 Jahren wechselt die Musikpreisverleihung von CBS zu ABC. Auch Disney+ und Hulu übertragen erstmals live.
Der Termin für die Grammy Awards 2027 steht fest. Die 69. Grammy-Verleihung findet am Sonntag, 9. Februar 2027 in der "Crypto.com-Arena" in Los Angeles, Kalifornien, statt. Zum ersten Mal zeigen der Sender ABC und die Streaming-Dienste Disney+ und Hulu die Preisverleihung. Dies gaben Disney und ABC am Dienstag bekannt.