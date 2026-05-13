Der Termin für die 69. Grammy-Verleihung 2027 in Los Angeles steht fest. Die Nominierungen werden im November 2026 verkündet. Nach über 50 Jahren wechselt die Musikpreisverleihung von CBS zu ABC. Auch Disney+ und Hulu übertragen erstmals live.

Der Termin für die Grammy Awards 2027 steht fest. Die 69. Grammy-Verleihung findet am Sonntag, 9. Februar 2027 in der "Crypto.com-Arena" in Los Angeles, Kalifornien, statt. Zum ersten Mal zeigen der Sender ABC und die Streaming-Dienste Disney+ und Hulu die Preisverleihung. Dies gaben Disney und ABC am Dienstag bekannt.

Der weitere Zeitplan steht ebenfalls fest. Die Nominierungen werden demnach am 16. November 2026 bekannt gegeben. ABC übertrug die wichtigste Musik-Preisverleihung zuletzt im Jahr 1972. Seither strahlte CBS die Grammys aus.

"Bei den Grammys geht es darum, die Musik zu feiern, die die Welt bewegt, und genau darauf basiert dieser Moment", sagte Grammy-CEO Harvey Mason Jr. laut dem Branchenmagazin "Deadline" in einer Erklärung. "Dies ist eine aufregende Zeit für uns als Organisation - ein neues Zuhause und ein mutiges neues Kapitel für die Grammy Awards. Wir stehen erst am Anfang, und das Beste kommt erst noch."

Grammys 2026 waren historisch

Die diesjährige Grammy-Verleihung im Februar 2026 war ein historischer Moment in der Geschichte der Musiknacht. Bad Bunny (32) gewann mit "Debí Tirar Más Fotos" den Preis für das Album des Jahres. Es war die erste spanischsprachige Platte, die diese Auszeichnung erhielt.

Kendrick Lamar (38) gewann mit "Luther" den Preis für die Aufnahme des Jahres und war damit der erste Rapper, der diese Kategorie in zwei aufeinanderfolgenden Jahren gewann.

Billie Eilish (24) und ihr Bruder Finneas O'Connell (28) gewannen mit "Wildflower" den Preis für den Song des Jahres als die ersten Künstler, die in ihrer Karriere drei Auszeichnungen in dieser Kategorie erhielten.