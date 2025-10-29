Erstmals außerhalb des Arconia: Sechste Staffel von Only Murders in the Building angekündigt

Kurz nach dem Start des Finales der fünften Staffel: Disney+ sorgt für Nachschub bei "Only Murders in the Building". Der Streamingdienst bestellt eine sechste Season. Bei dem Schauplatz gibt es eine Überraschung.

Das Finale der fünften Staffel ist gerade erst bei Disney+ gestartet, schon ist der Nachschub gesichert. Der Streamingdienst hat eine sechste Runde von "Only Murders in the Building" bestellt. Dies gab Disney+ in einer Pressemitteilung bekannt. Staffel sechs wird wie die Vorgänger zehn Episoden umfassen, heißt es darin. Ein Starttermin steht noch nicht fest.

Steve Martin (80), Martin Short (75) und Selena Gomez (33) werden als Hobby-Ermittler und True-Crime-Podcaster zurückkehren. Ansonsten gibt es noch keine Informationen zur Besetzung von Season 6.

Erstmals außerhalb der USA

Dass "Only Murders in the Building" eine neue Staffel bekommt, war angesichts des Erfolgs der Vorgänger keine Verwunderung. Eine Überraschung gibt es aber dennoch. Staffel sechs wird erstmals im Ausland spielen. Das Ermittlertrio wird in London ein neues Rätsel lösen.

Bisher spielten alle Staffeln im fiktiven Arconia-Building in New York City. In der vierten Staffel gab es einen kurzen Ausflug nach Los Angeles, außerhalb der USA waren die Helden aber bislang noch nie. Ob die neuen Folgen komplett im Vereinigten Königreich spielen werden, oder zumindest teilweise im Arconia, ist allerdings noch nicht bekannt.

Finale von Staffel 5 deutete Ausflug nach London an

Wie immer bei "Only Murders in the Building" endete auch das Finale von Staffel 5 mit einem Mord, der in der nächsten Runde aufgeklärt wird. Diesmal erwischte es die von Tina Fey (55) gespielte Podcasterin Cinda. In dem Fall, den sie in ihren nächsten Folgen behandeln will, geht es um eine Frau, die verdächtigt wird, einen britischen Royal getötet zu haben. Ganz überraschend ist der neue Schauplatz in Übersee für aufmerksame Zuschauer also nicht.