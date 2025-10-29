Erstmals außerhalb des Arconia: Sechste Staffel von Only Murders in the Building angekündigt

Kurz nach dem Start des Finales der fünften Staffel: Disney+ sorgt für Nachschub bei "Only Murders in the Building". Der Streamingdienst bestellt eine sechste Season. Bei dem Schauplatz gibt es eine Überraschung.
Das Finale der fünften Staffel ist gerade erst bei Disney+ gestartet, schon ist der Nachschub gesichert. Der Streamingdienst hat eine sechste Runde von "Only Murders in the Building" bestellt. Dies gab Disney+ in einer Pressemitteilung bekannt. Staffel sechs wird wie die Vorgänger zehn Episoden umfassen, heißt es darin. Ein Starttermin steht noch nicht fest.