Erstmals auf dem weltberühmten Filmfest: Julia Roberts beeindruckt auf dem roten Teppich in Venedig

In diesem Jahr tritt Julia Roberts erstmals bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig auf. Am Freitagabend strahlte sie neben ihren "After the Hunt"-Co-Stars im Blitzlichtgewitter der Fotografen.
Julia Roberts (57) hat ihr Debüt bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig gebührend gefeiert. Für ihren neuen Film "After the Hunt" nimmt die Schauspielerin erstmals an dem renommierten Event teil. Am Freitagabend präsentierte sie sich gemeinsam mit ihren Co-Stars auf dem roten Teppich.