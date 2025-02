Erstmals auch Paare dabei: Mit Calvin Kleinen und einer Neuerung: Ex on the Beach kehrt zurück

Neben Datingshow-Veteran Calvin Kleinen und seinem Bruder Marvin hält die sechste Staffel von "Ex on the Beach" eine Premiere bereit: Zum ersten Mal treffen auch Paare auf ihre Ex-Partner - und die beiden Pärchen teilen eine brisante Vergangenheit.

Eigentlich stellen sich bei "Ex on the Beach" Singles ihren Ehemaligen, die sie vom Anbandeln mit anderen Singles abhalten sollen. Doch in Staffel sechs der Datingshow ist das erstmals anders. Neben alleinstehenden Kandidaten sind nun auch zwei Paare dabei. Diese Überraschung servierte RTL+ seinen Followern in einem Instagram-Video, das die Teilnehmer der neuen Folgen vorstellt.

Die beiden Paare haben eine pikante gemeinsame Vergangenheit

Eines der beiden Pärchen bringt Trash-TV-Erfahrung mit. Vivien Tzouvaras und Mou Kam Naksh machten 2024 in "Temptation Island" den Treue-Test. Trotz ein paar Hürden bestanden sie.

Lesen Sie auch

Bei "Temptation Island" traf Mou auf seine ehemalige Affäre Nastasia Martinez. Und die enthüllte im TV, dass sie und Mou etwas miteinander gehabt haben, als der schon mit Vivien zusammen war.

In "Ex on the Beach" könnte dieser Konflikt wieder hochkochen. Denn das zweite Paar in Staffel sechs bilden Nastasia und ihr neuer Partner Tobi.

Reality-Veteran Calvin Kleinen kommt mit Bruder Marvin

Eine Art Paar sind auch die Kleinen-Brüder. Datingshow-Veteran Calvin Kleinen (32) nimmt zum ersten Mal bei "Ex on the Beach" teil. Zuvor war er schon bei diversen thematisch verwandten Formaten wie "Temptation Island" und "Are You the One" zu sehen.

Calvin Kleinen hat bei Staffel sechs von "Ex on the Beach" seinen zwei Jahre jüngeren Bruder im Schlepptau. Marvin Kleinen ist ebenfalls kein Reality-Neuling. Mit seinem großen Bruder gewann er 2022 die "Couple Challenge", bei "Swipe, Match, Love?" fanden beide keine Partnerin.

Solo war Marvin Kleinen ebenfalls bei "Are You the One?". Dort kam er mit Jennifer Degenhart zusammen, doch die Liebe hielt nicht lange. Bei "Ex on the Beach" treffen sie wieder aufeinander.

Neben den Kleinens sind in Staffel sechs von "Ex on the Beach" weitere bekannte Gesichter mit einschlägiger Erfahrung dabei. Zum Beispiel Jenny Grassl ("Love Island"), Marlisa Rudzio ("Temptation Island", "Prominent getrennt") und Luca Müller ("Love Island"). Oder die unter anderem von "Der Bachelor" bekannte, blond gelockte Christina Rusch, die sich wegen ihrer angeblichen Ähnlichkeit mit der kolumbianischen Sängerin Shakira nennt.

Das Startdatum der sechsten Staffel bei RTL+ steht noch nicht fest.