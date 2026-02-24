Erstmals an drei Tagen: Gaukler, Feuerkünstler, Spanferkel – Mittelalter-Event zieht zu Möbel Hofmeister

Bei dem Spektakel mit internationalen Teilnehmern in Bietigheim-Bissingen (Kreis Ludwigsburg) ist vom 27. Februar bis 1. März viel geboten.
Das Mittelalter-Spektakel in Bietigheim-Bissingen findet vom 27. Februar bis 1. März zum neunten Mal statt – in diesem Jahr ist dennoch einiges neu. Denn das Event zieht um. Da der Platz im Ortsteil Buch zu klein geworden ist, findet der Markt auf dem Gelände von Möbel Hofmeister in Bietigheim statt. Das teilt der Möbelriese in einer Ankündigung mit. Erstmals sind zudem drei Markttage angesetzt – Freitag bis Sonntag.