Kylie Jenner hat bewiesen, dass sie top in Form ist. Die Reality-Persönlichkeit lief in einer zweiteiligen Kombination über den roten Teppich, die den Blick auf ihre Bauchmuskeln freigab.

Kylie Jenner (28) hat bei der Premiere des Films "The Moment" ihren trainierten Bauch in Szene gesetzt. Der Reality-Star kam zu dem Event in Los Angeles in einem zweiteiligen Ensemble aus der Frühjahrskollektion 2026 von Maison Margiela. Ein kurzes, gerüschtes Top und ein tief sitzender schwarzer Rock lenkten den Blick auf ihre Bauchmuskeln. Dazu trug sie lediglich einen Ring und Ohrringe. Ihre Haare stylte sie zu einer strengen Hochsteckfrisur.

Neben ihr auf dem roten Teppich glänzte Charli xcx (33), das Gesicht der Mockumentary. Sie trug ein Korsett-Top zu engen Leder-Hotpants, einer Strumpfhose und Heels. Ihre schwarzen Haare fielen ihr in Wellen leicht über das Gesicht.

Kylie Jenner nervös vor erster Schauspielrolle

Für Kylie Jenner bedeutet "The Moment" ein neuer Schritt in ihrer erfolgreichen Karriere: Sie gibt darin ihr Schauspieldebüt und spielt sich selbst. Hauptdarstellerin ist Charli xcx, die eine fiktive Version ihrer eigenen Person spielt und den Hype um ihre "Brat"-Ära sowie die Mechanismen der Musikindustrie satirisch verarbeitet.

Wie ungewohnt die neue Rolle für sie war, machte Jenner später im Podcast "Khloé in Wonderland" von Schwester Khloé Kardashian deutlich. Sie sei sehr nervös gewesen, auch wenn es sich nur um eine kleinere Rolle handelte. "Ich meine, ich hatte zwar viele Zeilen, aber ich hatte einfach solche Angst", erklärte sie. Eine ihrer Zeilen ist bereits im Trailer zu hören. "In dem Moment, in dem die Leute genug von dir haben, musst du noch härter arbeiten", rät sie Charli xcx.

Neben Jenner und Charli XCX wartet der Film mit weiteren prominenten Namen auf. Unter anderem sind Alexander Skarsgård, Rachel Sennott und Rosanna Arquette Teil des Casts. In den USA kam "The Moment" am 30. Januar in die Kinos, der Start in Deutschland ist für den 19. Februar geplant.