Kylie Jenner hat bewiesen, dass sie top in Form ist. Die Reality-Persönlichkeit lief in einer zweiteiligen Kombination über den roten Teppich, die den Blick auf ihre Bauchmuskeln freigab.
Kylie Jenner (28) hat bei der Premiere des Films "The Moment" ihren trainierten Bauch in Szene gesetzt. Der Reality-Star kam zu dem Event in Los Angeles in einem zweiteiligen Ensemble aus der Frühjahrskollektion 2026 von Maison Margiela. Ein kurzes, gerüschtes Top und ein tief sitzender schwarzer Rock lenkten den Blick auf ihre Bauchmuskeln. Dazu trug sie lediglich einen Ring und Ohrringe. Ihre Haare stylte sie zu einer strengen Hochsteckfrisur.