Erstflug vor 100 Jahren: Als Böblingen Lufthansa-Geschichte schrieb

Vor 100 Jahren hob die erste Lufthansa-Maschine in Berlin ab – und landete in Böblingen zwischen. Die Spuren der Airline in Böblingen sind heute noch sichtbar.
Es war ein Dienstag, den 6. April 1926, als um exakt 12.40 Uhr eine Fokker-Grulich FII auf dem Flughafen Böblingen aufsetzte und Geschichte schrieb. Pilot Otto Babekuhl hatte seine Maschine mit der Kennung D-742 über fünf Stunden lang von Berlin-Tempelhof über Halle und Erfurt nach Böblingen gesteuert – im offenen Cockpit, Wind und Wetter ausgesetzt. In der Kabine hinter ihm saßen fünf Passagiere, darunter ein frisch vermähltes Paar auf dem Weg in die Flitterwochen in die Schweiz.