Am 11. Juli spielen Oasis auf ihrer Reunion-Tour ihr erstes von fünf Konzerten in Manchester. Die Fans werden vor extremen Wetterbedingungen gewarnt.

Oasis kehren in die Stadt zurück, in der alles begonnen hat. Die in Manchester gegründete Band spielt am 11. Juli im Rahmen ihrer großen Reunion-Tour das erste von insgesamt fünf Konzerten in ihrer Heimat.

Die Manchester-Konzerte

Anfang Juli war es endlich so weit: Nach rund 16 Jahren standen die einst zerstrittenen Brüder Noel (58) und Liam Gallagher (52) wieder gemeinsam auf der Bühne. Für das Auftaktkonzert ihrer Comeback-Tour im Principality Stadium im walisischen Cardiff hatten sich die Oasis-Stars zusammengerauft - ein emotionaler Moment für viele Fans. Doch das heutige Konzert dürfte für manche sogar noch bedeutsamer sein.

Im Heaton Park in Manchester treten die Britpop-Legenden am Freitag erstmals wieder auf. Der Ablauf ist ähnlich wie schon in Cardiff. Ab 15:00 Uhr Ortszeit beginnt der Einlass, gegen 18:00 Uhr soll die Band Cast als erster Act spielen, gefolgt von The-Verve-Frontmann Richard Ashcroft (53) ab 19:00 Uhr. Ab 20:15 Uhr werden dann endlich Oasis mit ihrer Show beginnen. Schluss ist voraussichtlich gegen 22:30 Uhr.

Nach dem Manchester-Auftakt folgt das zweite Konzert in der nordwestlich gelegenen Stadt am 12. Juli. Nach einer kurzen Pause stehen am 16. Juli, 19. Juli und 20. Juli laut Angaben auf der Homepage der Band die weiteren Shows an.

Oasis und Polizei warnen Fans

Auf Instagram warnen Oasis vor extremer Hitze bei den Konzerten am Freitag und Samstag. Empfohlen werden Sonnencreme, Kopfbedeckung, ausreichend Wasser und möglichst viel Zeit im Schatten. "Achtet auf euch selbst und achtet aufeinander", wird in dem Beitrag gebeten.

Laut einem Bericht des britischen "Guardian" werden zu jedem Konzert rund 80.000 Ticketinhaber im Heaton Park erwartet. Zusätzlich rechnet man mit Tausenden weiteren Fans ohne Karten - obwohl ausdrücklich darum gebeten wurde, in diesem Fall nicht anzureisen.

Dem Bericht zufolge kursieren auf TikTok derzeit zahlreiche Videos, in denen Fans zeigen, wie sie ohne Ticket aufs Konzertgelände gelangen wollen. In den Clips ist unter anderem davon die Rede, über Bäume zu klettern, um Zäune zu überwinden, oder durch einen See im Heaton Park zu schwimmen, um sich Zugang zu verschaffen.

Beim Konzertpromoter SJM Concerts scheint man vorbereitet. "Wir sind uns der TikTok-Videos bewusst, aber was sie nicht zeigen, sind die 2.000 Ordner und eine große Anzahl von Polizisten, die auf dem Gelände patrouillieren werden, sowie die doppelte Umzäunung des gesamten Geländes mit mobilen Sicherheitskräften zwischen den Zäunen", zitiert der "Guardian".

Die Polizei von Manchester rechnet laut einer Mitteilung ebenso mit mehr als 300.000 Fans, die zu den fünf Konzerten kommen. Schon seit gut sechs Monaten werde für die Events geplant. Beamte werden auf dem Gelände "mit dem Sicherheitspersonal der Veranstaltung zusammenarbeiten, um Straftaten und Unruhen zu verhindern". Auch außerhalb des Konzertgeländes, in umliegenden Gebieten und im Stadtzentrum werde patrouilliert.

Weitere Städte und Länder

Nach den Manchester-Shows stehen Konzerte in London, Edinburgh und Dublin auf dem Tourplan. Ende August geht es für Oasis nach Kanada, dann in die USA und nach Mexiko. Nach einem Zwischenstopp in London reist die Band weiter nach Südkorea, Japan, Australien, Argentinien, Chile und Brasilien. Für Deutschland sind bislang keine Konzerte geplant.