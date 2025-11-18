Neue Herausforderung für Laura Maria Rypa: Die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi soll bei einer Zirkus-Weihnachtsshow am Trapez auftreten. Ihre erste Übungsstunde in der Manege hat sie nun absolviert.
Laura Maria Rypa (29) trainiert für einen ganz besonderen Auftritt. Im Dezember wird die ehemalige Partnerin von Sänger Pietro Lombardi (33) im Zirkus Rondel in Düsseldorf mit einer Trapeznummer zu sehen sein. Nach ihrer ersten Trainingsstunde zeigte sie sich in einer Instagram-Story am Montagabend begeistert: "Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das schon so gut mache. Ich freue mich."