Neue Herausforderung für Laura Maria Rypa: Die Ex-Verlobte von Pietro Lombardi soll bei einer Zirkus-Weihnachtsshow am Trapez auftreten. Ihre erste Übungsstunde in der Manege hat sie nun absolviert.

Laura Maria Rypa (29) trainiert für einen ganz besonderen Auftritt. Im Dezember wird die ehemalige Partnerin von Sänger Pietro Lombardi (33) im Zirkus Rondel in Düsseldorf mit einer Trapeznummer zu sehen sein. Nach ihrer ersten Trainingsstunde zeigte sie sich in einer Instagram-Story am Montagabend begeistert: "Ich hätte echt nicht gedacht, dass ich das schon so gut mache. Ich freue mich."

Laura Maria Rypa vertraut beim Training ihrem Flow Dazu postete die Influencerin auch noch einen kleinen Einblick in ihre Probe. In dem Clip ist die zweifache Mutter gemeinsam mit einem Artisten am Trapez zu sehen. Sie absolviert in der Höhe verschiedene Figuren und erhält dafür zahlreiche "Wow"-Kommentare ihrer Follower. "Heute durfte ich meine erste Trapez-Stunde erleben, intensiv, kraftvoll und unglaublich faszinierend", schrieb Rypa dazu. "Ich hätte nicht erwartet, mich so schnell einzufinden." Viel Zeit zum Trainieren bleibt ihr auch gar nicht mehr: Bereits am 14. Dezember, einen Tag vor ihrem 30. Geburtstag, soll die Aufführung stattfinden. Aber sie vertraue auf ihren "Flow".

Die Trapeznummer soll Teil des "Cirque de Noël" sein. Die Weihnachtsshow im Zirkus Rondel mit Orchester und Artisten verspricht einen "Abend voller Musik, Magie und Emotionen", wie es in einer Ankündigung heißt. Der Auftritt der Lombardi-Ex wird darin extra betont: "Als besonderes Highlight begeistert Laura Maria Rypa mit einem Trapez-Act voller Eleganz und Anmut."

Bereits Anfang November hatte die 29-jährige Hundeliebhaberin in einem Posting verkündet: "Ich bin mega aufgeregt, aber auch unglaublich dankbar und stolz, dass ich diese Chance bekomme. Und was ich besonders schön finde: Es ist ein Zirkus ohne Tiere das ist mir super wichtig und unterstütze ich voll und ganz."

Mit Pietro Lombardi hat sie zwei Söhne

Laura Maria Rypa wurde durch ihre Beziehung mit "DSDS"-Sieger Pietro Lombardi bekannt. Die beiden waren seit 2020 mit einigen Unterbrechungen zusammen und seit 2022 verlobt. Im Januar 2023 und im August 2024 kamen ihre Söhne Leano und Amelio zur Welt. Im Oktober 2024 machten sie Schlagzeilen wegen eines Polizeieinsatzes in ihrem Haus. Danach zeigten sich die beiden aber wieder harmonisch zusammen. Im August 2025 verkündete Rypa dann via Instagram die endgültige Trennung.

Die gelernte Rechtsanwaltsfachangestellte sammelte bereits einige Erfahrungen im Rampenlicht. Sie trat bei Lombardis Konzerten auf die Bühne, die beiden hatten einen Podcast zusammen. Nach der Trennung war sie in der ProSieben-Neuauflage "Crash Games - Bruchlandung der Realitystars" als eine von drei Fieldreportern zu sehen.