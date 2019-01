VfB Stuttgart gegen FC Utrecht Castro und Thommy treffen bei Testspiel-Niederlage

Von Gerhard Pfisterer 06. Januar 2019 - 18:25 Uhr

Der VfB Stuttgart hat sein erstes Testspiel im Rahmen des Trainingslagers im spanischen La Manga gegen den FC Utrecht mit 2:3 verloren. Es gab aus Sicht von Trainer Markus Weinzierl trotz der Niederlage durchaus positive Dinge zu sehen.





La Manga - Ein herrlicher Tag in La Manga, 17 Grad und Sonnenschein, keine Wolke am Himmel. Bei diesen Bedingungen hat der VfB Stuttgart am Sonntag das erste Testspiel seines Trainingslagers in Spanien gegen den niederländischen Tabellenvierten FC Utrecht mit 2:3 (0:0) verloren.

„Die Niederlage gefällt uns natürlich nicht. Ich habe aber auch positive Dinge gesehen“, sagte der VfB-Trainer Markus Weinzierl, der besonders mit der ersten Hälfte zufrieden war, in der sein Team defensiv ganz gut stand und nach der ersten Viertelstunde die Kontrolle übernahm. Die Stuttgarter Tore fielen aber erst nach der Pause. Erzielt wurden sie von Gonzalo Castro (49. Minute) per Elfmeter nach einem Foul an Nicolas Gonzalez und von Erik Thommy (54.) per Distanzschuss. Für den FC Utrecht traf dreimal Nick Venema (52., 59., 84.).

Der Winterzugang Alexander Esswein spielte vor 250 Zuschauern im kleinen Stadion des La Manga Clubs erstmals im VfB-Trikot. Der Flügelflitzer war – mit Pflaster auf der Nase wegen eines genähten Cuts aus dem Training – auf der rechten Außenbahn ein belebendes Element. „Gegen Ende wurde es immer anstrengender, da fehlt noch ein bisschen der Rhythmus“, sagte Esswein, der als einer von drei Stuttgartern durchspielte. „Es hat Spaß gemacht, die Jungs haben mich gut aufgenommen.“

VfB Stuttgart: Zieler (46. Kastenmeier) – Ascacibar, Baumgartl (46. Aidonis), Kempf (46. Badstuber), Insua – Esswein, Aogo (46. Maffeo), Gentner (46. Castro), Sosa (46. Thommy) – Didavi (46. Kopacz) – Gomez (46. Gonzalez).

Tore: 1:0 Castro (48./Foulelfmeter), 1:1 Venema (52.), 2:1 Thommy (54.), 2:2 Venema (59.), 2:3 Venema (84.).