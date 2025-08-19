Erstes Statement des Jungstars: Dominic McLaughlin: Erster Moment als Harry Potter war surreal

Dominic McLaughlin spielt in der neuen HBO-Serie Harry Potter. Im Interview verrät er, warum der erste Moment im Kostüm für ihn "surreal" war.
Dominic McLaughlin (11) setzte sich gegen Tausende Bewerber durch und spielt in der neuen HBO-Serie den jungen Harry Potter. Nun sprach der Jungstar erstmals über den Moment, als er das Kostüm des Zauberlehrlings anzog. "Es war ein bisschen surreal, um ehrlich zu sein", sagte er zu "BBC News". Schließlich sei er schon als Kind ein großer Fan der Reihe gewesen.