Erstes royales Event seit dem Ausschluss: Andrew und Sarah Ferguson bei Taufe von Enkelin erwartet

Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson werden angeblich am Freitag erstmals wieder bei einem royalen Event erscheinen: der Taufe ihrer Enkelin Athena. Doch andere Gäste sollen die Begegnung mit Andrew fürchten.

Es wird ein Tag voller gemischter Gefühle: Am Freitag werden Andrew Mountbatten-Windsor (65) und Sarah Ferguson (66) erstmals seit ihrem unfreiwilligen Abschied aus dem öffentlichen Leben angeblich wieder einen königlichen Palast betreten. Der Anlass ist die Taufe ihrer Enkelin Athena in der Chapel Royal des St James's Palace, wie die "Mail on Sunday" berichtet.

Prinzessin Beatrice (37) und ihr Ehemann Edoardo Mapelli Mozzi (42) haben demnach enge Familie und Freunde zur Zeremonie eingeladen. Die kleine Athena kam bereits im Januar mehrere Wochen zu früh zur Welt. Dass die Taufe erst jetzt stattfindet, soll mit dem Skandal um ihre Großeltern zusammenhängen - Athenas ältere Schwester Sienna wurde 2022 bereits innerhalb von sechs Monaten nach ihrer Geburt getauft.

Angespannte Stimmung erwartet

Die Vorfreude auf das Familienfest wird jedoch überschattet. "Es wird ein royaler Anlass, aber alle fürchten den Gedanken, Andrew dort zu sehen", zitiert die britische Sonntagszeitung eine Quelle. Während Beatrice ihrer Mutter Sarah während der Turbulenzen um den Epstein-Skandal nah geblieben sein soll, gilt das Verhältnis zu ihrem Vater als angespannt.

Ein Insider verriet dem Blatt: "Beatrice hat ihren Vater natürlich eingeladen. Aber die Beziehung zwischen ihnen ist nicht herzlich." Dennoch sorge sich die Prinzessin um ihn. Andrew durchlebe derzeit ein psychisch belastendes Tief, und Beatrice wisse, dass er seine Enkelkinder liebe. Daher könne sie ihm die Teilnahme an der Taufe nicht verwehren. Für diese Lösung seien "sorgfältige Gespräche und Diplomatie mit König Charles" nötig gewesen.

Titelverlust nach Epstein-Enthüllungen

Andrew waren wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) vor wenigen Wochen seine Titel entzogen worden. Auch Sarah Ferguson geriet in den Strudel des Skandals.

Beatrices Schwester Eugenie (35) und deren Ehemann Jack Brooksbank (39) werden zur Taufe von Athena erwartet, ebenso europäische Royals wie Prinzessin Nina von Griechenland und Dänemark (38), die angeblich als Taufpatin fungiert.

Keine offiziellen Fotos mit Andrew

Andrew wird auf keinem der offiziellen Tauffotos zu sehen sein und Kameras vor der Kapelle meiden, heißt es. Es ist der erste bedeutende öffentliche Auftritt von Andrew und Ferguson seit der Beerdigung der Herzogin von Kent im September - damals trugen beide noch ihre royalen Titel.