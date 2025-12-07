Erstes royales Event seit dem Ausschluss: Andrew und Sarah Ferguson bei Taufe von Enkelin erwartet

Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson werden angeblich am Freitag erstmals wieder bei einem royalen Event erscheinen: der Taufe ihrer Enkelin Athena. Doch andere Gäste sollen die Begegnung mit Andrew fürchten.
Es wird ein Tag voller gemischter Gefühle: Am Freitag werden Andrew Mountbatten-Windsor (65) und Sarah Ferguson (66) erstmals seit ihrem unfreiwilligen Abschied aus dem öffentlichen Leben angeblich wieder einen königlichen Palast betreten. Der Anlass ist die Taufe ihrer Enkelin Athena in der Chapel Royal des St James's Palace, wie die "Mail on Sunday" berichtet.