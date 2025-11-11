Zwischen Kuhweiden und Kalkfelsen wird Zukunftstechnologie erprobt: In Meßstetten errichtet die Bundeswehr zwei Teleskope, die Weltraumschrott ins Visier nehmen.
Auf der Schwäbischen Alb ragen seit Kurzem zwei Augen der Bundeswehr ins Weltall. Für ihre zwei Teleskopsysteme mit modernster optischer Sensortechnik hat sich die Bundeswehr Meßstetten ausgewählt – einen ohnehin schon bedeutenden militärischen Standort. Die dort gebauten zwei Teleskope dienen dazu, Weltraumschrott zu beobachten und die Fähigkeiten der Bundeswehr und ziviler Satelliten zu schützen.