Erstes Ostern seit Tod ihrer Schwester: Königin Sofia von Spanien besucht Osterkonzert auf Mallorca

Königin Sofia von Spanien ist erstmals seit Jahren ohne ihre im Januar verstorbene Schwester für die Osterfeiertage nach Mallorca gereist. Am Montag besuchte sie in Palma das traditionelle Osterkonzert - in besonderer Begleitung.

Königin Sofia von Spanien (87) ist für die Ostertage nach Palma de Mallorca gereist. Es ist der erste Besuch auf der Insel ohne ihre geliebte Schwester, Prinzessin Irene von Griechenland (1942-2026). Irene verstarb erst vor einigen Wochen im Januar und war über Jahrzehnte hinweg Sofias engste Vertraute und ständige Begleiterin bei vielen Terminen. Traditionell reiste sie auch mit ihrer Schwester für die Osterfeierlichkeiten auf die Balearen.

Um der ehemaligen Königin, die nach der Abdankung (2014) ihres Ehemanns Juan Carlos I. (88) und dessen Auswanderung nach Abu Dhabi (2020) den Titel behielt, in der Trauerphase beizustehen, zeigten sich ihre Töchter Elena (62) und Cristina (60) sowie ihre Enkelinnen Victoria (25) und Irene (20) demonstrativ an ihrer Seite. Gemeinsam besuchte die Familie am Montag ein Benefiz-Osterkonzert in der Kathedrale von Palma. Die Königin wurde vor Ort von Vertretern der Regierung empfangen.

Das Konzert unterstützt seit vielen Jahren die Suchthilfe-Organisation "Projecte Home Balears", für die sich Sofia bereits seit 2007 persönlich einsetzt. Während der Veranstaltung wurde es emotional: Die Organisatoren widmeten das aufgeführte Requiem laut dem Magazin "Hola!" explizit der verstorbenen Prinzessin Irene, die jahrelang selbst Gast dieser Konzerte war. Königin Sofia trug als Zeichen ihres Gedenkens ein dunkles Outfit.

Zeichen der familiären Einheit

Dass Infantin Cristina ihre Mutter offiziell nach Mallorca begleitete, ist eine kleine Sensation. Nach den Skandalen der vergangenen Jahre war sie lange Zeit von solchen offiziellen Terminen ausgeschlossen; ihr Auftritt signalisiert nun, dass sie wieder fest in den Kreis der Familie integriert ist.

Auch die Enkelinnen der Königin setzten durch ihre Anwesenheit ein klares Zeichen der Unterstützung für ihre Großmutter. Während Victoria mit einem bestickten Mantel modische Akzente setzte, wählte Irene ein schlichtes schwarzes Outfit mit einem goldenen Schal. Die gesamte Familie wird die Feiertage gemeinsam im Marivent-Palast verbringen.

Wie König Felipe VI. (58) und Königin Letizia (53) die Osterfeiertage verbringen, ist nicht bekannt. Die offizielle Agenda für die Karwoche ist leer, was dafür spricht, dass die Familie die Feiertage privat gestaltet. Beide Töchter des Paares dürften für die Ferien nach Hause gekommen sein: Kronprinzessin Leonor (20) von ihrer Militärausbildung in San Javier und Infantin Sofía (18) vom Studium in Lissabon.