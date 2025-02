Nach für viele Fans enttäuschenden Bildern vom Set gibt es nun ein erstes offizielles Foto von Nicholas Galitzine als He-Man in der Neuverfilmung von "Masters of the Universe". Doch es zeigt nicht alles.

Nachdem kürzlich erste Set-Fotos durchgesickert waren, haben die Amazon MGM Studios nun das erste offizielle Bild von Nicholas Galitzine (30) als He-Man veröffentlicht. Der erste Blick auf den neuen "Masters of the Universe"-Film wurde unter anderem bei X veröffentlicht.

Allerdings gibt das Bild noch nicht den vollständigen He-Man preis. Stattdessen rückt es das Schwert der Macht in den Fokus, das Nicholas Galitzine mit beiden Händen hält. Fans bekommen aber einen Eindruck von den Muskeln, die sich der eigentlich eher schmale "Royal Blue"-Darsteller für die Rolle draufgeschafft hat.

"Mehrere Monate intensives Training"

Galitzine hat das Bild auf seinem Instagram-Account ebenfalls gepostet. "Nach mehreren Monaten intensiven Trainings freue ich mich, euch mitteilen zu können, dass wir nun offiziell mit der Produktion begonnen haben", kommentiert er den Post. "Unser Regisseur Travis Knight hat ein unglaubliches Ensemble zusammengestellt und einen atemberaubenden Wandteppich von Eternia und der umgebenden Welt geschaffen. Ich kann es kaum erwarten, dass ihr es seht", so der Brite weiter.

Das Resultat von Galitzines hartem Training konnte man schon vorher bestaunen. Der Gossip-Account Deuxmoi hatte vor wenigen Tagen auf Instagram Schnappschüsse vom Set veröffentlicht. Die Muskelberge waren da aber noch unter einem weiten rosa Hemd verborgen.

Die enthüllten Szenen spielen nicht auf dem Planeten Eternia, sondern auf der Erde. Der in Zivil auftretende He-Man wird von der Polizei festgehalten, sein Schwert beschlagnahmt.

Erinnerung an missglückten Film mit Dolph Lundgren

Diese Eindrücke sorgen bei vielen "Masters of the Universe"-Fans für Skepsis. Sie fühlen sich an die Verfilmung von 1987 mit Dolph Lundgren (67) erinnert. Sie spielt größtenteils nicht in dem gewohnten Universum von He-Man, sondern auf der Erde und führt neue Figuren ein. Aufgrund dieser Freiheit gegenüber dem Quellenmaterial und der trashigen Machart gilt die erste Kinoadaption als misslungen.

Auch die Neuverfilmung von "Bumblebee"-Regisseur Travis Knight (51) spielt auf der Erde. "Ein junger Mann auf der Erde entdeckt als Prinz eines fremden Planeten ein fabelhaftes, geheimes Erbe und muss ein magisches Schwert wiederfinden und nach Hause zurückkehren, um sein Königreich zu schützen", heißt es in der offiziellen Synopsis.

Story und Stars von "Masters of the Universe"

In einer anderen Handlungszusammenfassung klingt die Story schon anders: "In den entlegensten Regionen des Weltraums wird das Königreich Eternia von dem Schurken Skeletor und seinen bösartigen Armeen der Finsternis bedroht. Um das Königreich seines Vaters zu retten und das Leben derer zu schützen, die ihm lieb und teuer sind, muss der junge Prinz Adam ein mythisches Schwert finden und der sagenumwobene Krieger werden, der nur als 'He-Man' bekannt ist."

In der Neuverfilmung treten Figuren auf, die Fans der Franchises seit über 40 Jahren kennen. Jared Leto (53) verkörpert He-Mans ewigen Widersacher Skeletor, Alison Brie (42) dessen Gehilfin Evil-Lyn. "Riverdale"-Star Camila Mendes (30) unterstützt He-Man als Teela.

He-Man und Co. erblickten 1982 als Actionfiguren von Mattel das Licht der Spielzeugläden. Zwischen 1983 und 1984 machte die Zeichentrickserie "He-Man and the Masters of the Universe" die Helden weiter bekannt. Darin war erstmals von Prinz Adam als Alter Ego von He-Man die Rede.

1988 wurde die Spielzeugreihe eingestellt. Ab 2000 kamen aber wieder neue Editionen auf den Markt. 2021 starteten auf Netflix zwei neue animierte Serien aus der Welt von "Masters of the Universe". Eine Neuverfilmung ist bereits seit Jahrzehnten geplant, verschiedene Versuche zerschlugen sich aber immer wieder.