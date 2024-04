1 Bei Sondierungsgrabungen in Kornwestheim wurden vorgeschichtliche Spuren entdeckt. Nun gibt es eine Rettungsgrabung. Foto: /Martina Reps

Viele Stolpersteine gibt es beim ersten Neubaugebiet seit mehr als 30 Jahren in Kornwestheim. Die Nachbarn sind nicht begeistert von den Plänen, die Zufahrtsstraße muss verändert werden und nun steht auch noch eine archäologische Grabung an.











Auf einem etwa 2,3 Hektar großen Areal an der Zügelstraße in Kornwestheim sollen Reihen- sowie Mehrfamilienhäuser für 320 bis 400 Menschen entstehen, etwa 190 sogenannte Wohneinheiten. Es sollen unter anderem Seniorenwohnungen, eine Kita sowie ein kleiner, begrünter Quartiersplatz errichtet werden. Die ersten Häuser könnten Mitte 2026 gebaut werden. Das Neubaugebiet „Nördlich Zügelstraße“ ist allerdings seit Wochen in der Diskussion. Von Anwohner gab es für die Pläne der Stadt bei einer öffentlichen Veranstaltung deutliche Kritik, im Ausschuss für Umwelt und Technik wurde am Dienstag lange über die Neugestaltung der Erschließungsstraße für das Wohngebiet diskutiert – und wegen archäologischer Funde hat des Landesamt für Denkmalpflege vor der Bebauung eine Rettungsgrabung angeordnet.