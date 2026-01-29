Vier Jahre nach seinem letzten Auftritt bei den Grammys kehrt Justin Bieber auf die Bühne des wohl wichtigsten Musikpreises zurück. Der Sänger ist in diesem Jahr selbst mehrfach nominiert.
Nach fast vier Jahren feiert Justin Bieber (31) am 1. Februar ein besonderes Comeback. Er wird bei den Grammy Awards auftreten. Das hat die Recording Academy bestätigt. "Er ist zurück. Justin Bieber betritt die Grammy-Bühne für einen Abend, den Sie nie vergessen werden", wird etwa bei Instagram geworben. Zum letzten Mal performte er bei der Verleihung des renommierten US-Musikpreises im Jahr 2022.