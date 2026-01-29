Vier Jahre nach seinem letzten Auftritt bei den Grammys kehrt Justin Bieber auf die Bühne des wohl wichtigsten Musikpreises zurück. Der Sänger ist in diesem Jahr selbst mehrfach nominiert.

Nach fast vier Jahren feiert Justin Bieber (31) am 1. Februar ein besonderes Comeback. Er wird bei den Grammy Awards auftreten. Das hat die Recording Academy bestätigt. "Er ist zurück. Justin Bieber betritt die Grammy-Bühne für einen Abend, den Sie nie vergessen werden", wird etwa bei Instagram geworben. Zum letzten Mal performte er bei der Verleihung des renommierten US-Musikpreises im Jahr 2022.

Bieber wird aber nicht nur auftreten, er hat auch mehrere Chancen auf einen der begehrten Preise. Vier Mal ist der kanadische Sänger bei den diesjährigen Awards nominiert: für "Swag" als "Album des Jahres" und "Bestes Pop-Vocal-Album, mit "Yukon" für die "Beste R&B-Performance" und mit "Daisies" für die "Beste Pop-Solo-Performance".

Viele weitere Stars neben Justin Bieber

Während der Show werden zahlreiche weitere namhafte sowie angesagte Künstlerinnen und Künstler zu hören sein. So sind für den 1. Februar neben anderen auch Auftritte von Addison Rae (25), Alex Warren (25), Pharrell Williams (52) und Sabrina Carpenter (26) geplant. Lauryn Hill (50) von den Fugees soll zu Ehren der verstorbenen D'Angelo (1974-2025) und Roberta Flack (1937-2025) performen. Dem im vergangenen Sommer gestorbenen Ozzy Osbourne (1948-2025) werden unter anderem Post Malone (30), Chad Smith (64) von den Red Hot Chili Peppers und Slash (60) von Guns N' Roses die Ehre erweisen.

Die Grammy-Verleihung findet am Sonntag in Los Angeles in der Crypto.com Arena statt. Der Moderator Trevor Noah (41) wird ein sechstes und letztes Mal durch die Gala führen.