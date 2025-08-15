Erstes Lebenszeichen von Lady Gaga: Wednesday: Das verrät der Trailer zum zweiten Teil von Staffel zwei

Im ersten Trailer zu den weiteren Folgen von Staffel zwei von "Wednesday" bekommen wir Lady Gaga nur zu hören. Dafür sehen wir das Comeback einer beliebten Figur aus Season eins.
Am 3. September startet bei Netflix die zweite Hälfte von Season zwei von "Wednesday" - nun hat der Streamingdienst den ersten Trailer zu der zweiten Staffelhälfte veröffentlicht. Die spannendste Frage, die sich Fans dazu stellten: Bekommen wir einen ersten Eindruck von Lady Gaga (39)? Wie bereits seit geraumer Zeit bekannt, spielt die Sängerin schließlich eine Rolle im Finale der zweiten Staffel.