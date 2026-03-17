Erstes Kind mit Ehemann Cole: Sängerin Carly Rae Jepsen ist zum ersten Mal Mutter geworden

Carly Rae Jepsen schwebt im Babyglück: Die "Call Me Maybe"-Sängerin ist zum ersten Mal Mutter geworden - und das schon vor rund zwei Wochen. Das verkündete sie nun auf Instagram mit einem ersten Schnappschuss des Neugeborenen.
Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen (40) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die "Call Me Maybe"-Interpretin hat offenbar bereits vor zwei Wochen ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann, dem Musikproduzenten Cole M.G.N., zur Welt gebracht. Das verkündete sie am Dienstag in einer Instagram-Story mit einem ersten Schnappschuss des Neugeborenen.