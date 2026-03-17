Erstes Kind mit Ehemann Cole: Sängerin Carly Rae Jepsen ist zum ersten Mal Mutter geworden

Carly Rae Jepsen schwebt im Babyglück: Die "Call Me Maybe"-Sängerin ist zum ersten Mal Mutter geworden - und das schon vor rund zwei Wochen. Das verkündete sie nun auf Instagram mit einem ersten Schnappschuss des Neugeborenen.

Die kanadische Sängerin Carly Rae Jepsen (40) ist zum ersten Mal Mutter geworden. Die "Call Me Maybe"-Interpretin hat offenbar bereits vor zwei Wochen ihr erstes Kind mit ihrem Ehemann, dem Musikproduzenten Cole M.G.N., zur Welt gebracht. Das verkündete sie am Dienstag in einer Instagram-Story mit einem ersten Schnappschuss des Neugeborenen.

Zu einem Spiegelselfie, auf dem sie das in einem grün-weiß gestreiften Strampler gekleidete Baby im Arm hält, schrieb Jepsen: "Die letzten zwei Wochen waren die besten meines Lebens. Willkommen auf der Welt, Kleines." Darüber legte sie den Song "Can't Take My Eyes off You" von Frankie Valli. Den Namen des Kindes gab Jepsen bisher nicht bekannt.

Die Sängerin hatte im November 2025 mit Schwarz-Weiß-Aufnahmen ihres Babybauchs auf Instagram öffentlich gemacht, dass sie ein Kind erwartet. Damals kommentierte sie den Post schlicht mit den Worten "Oh hi Baby". Ende Januar gab Jepsen zuletzt ein Schwangerschafts-Update auf Instagram. In einem Post, der sie unter anderem hochschwanger am Strand zeigte, verriet sie, dass das Paar bereits ein Lieblings-Wiegenlied für das Kind ausgewählt habe, das ihr Ehemann extra auf der Gitarre lernte.

Seit Oktober 2025 verheiratet

Carly Rae Jepsen und Cole M.G.N., bürgerlich Cole Marsden Greif-Neill, gaben im September 2024 ihre Verlobung bekannt, im Oktober 2025 folgte dann die Hochzeit. Die beiden gaben sich in einer intimen Zeremonie im legendären Chelsea Hotel in New York City im Beisein von etwa 100 Gästen das Jawort.