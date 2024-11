Erstes Kind mit 52: Hugh Grant bereut es, spät Vater geworden zu sein

(dam/spot) 18.11.2024 - 21:30 Uhr , aktualisiert am 18.11.2024 - 21:30 Uhr

Für Hugh Grant schien lange Zeit seine Schauspielkarriere im Fokus zu stehen. Sein erstes Kind begrüßte der Filmstar daher erst im Alter von 52 Jahren. Im Nachhinein hätte er es gerne anders gemacht.











Hugh Grant (64) hat im Podcast "SmartLess" ein ehrliches Geständnis zu seiner späten Vaterschaft abgelegt. Der Schauspieler, der mit 52 Jahren erstmals Vater geworden war, erklärte, "viel zu spät im Leben" Nachwuchs bekommen zu haben. "Jetzt bin ich 64 und der Jüngste ist sechs und ich brauche einen langen Aufenthalt in einem Kurort oder einer Abtei", scherzte Grant in dem Gespräch mit den Gastgebern Jason Bateman (55), Sean Hayes (54) und Will Arnett (54).

Doch trotz der späten Vaterfreuden verändere sein Nachwuchs ihn zu einem besseren Menschen, so der Hollywoodstar. "Ich war ein vertrockneter, golfsüchtiger Engländer mittleren Alters, dann bekam ich Kinder und plötzlich hatte ich ein Herz." Lesen Sie auch Hugh Grant geht in seiner Vaterrolle auf Erst vor wenigen Tagen sprach Grant in der "The Kelly Clarkson Show" mit der Gastgeberin Kelly Clarkson (42) über seinen Alltag als fünffacher Papa. Demnach sei es im Hause Grant häufig "laut" und "unerträglich", weshalb sich der 64-Jährige "oft auf der Toilette verstecke". "Ich schlafe viel dort. Es gibt ein Schloss, aber das ist jetzt so gut wie kaputt", witzelte Grant. Im Verlaufe des Gesprächs zeigte sich der "Wonka"-Star dann aber doch versöhnlich. "Es ist schön. Ich gehe heute Abend nach Hause, und seien wir ehrlich, der Teil, wo sie in deine Arme springen, [...] das gefällt mir sehr gut", schwärmte er - und verdrückte daraufhin ein paar Tränen. Mit seiner aktuellen Partnerin Anna Eberstein (41) teilt Hugh Grant drei Kinder: die Töchter Blue (6) und Lulu (8) sowie Sohnemann Mungo (12). Zwei weitere Kinder, Tochter Tabitha Xiao Xi (13) und Sohn Felix Chang Hong (11), stammen aus einer Liebschaft mit der Schauspielerin Tinglan Hong (45), die parallel mit Eberstein schwanger war.