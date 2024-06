1 Joanne Froggatt hat sich bei den Into Film Awards in London am Dienstag erstmals mit Babybauch gezeigt. Foto: Jeff Spicer/Getty Images

Schauspielerin Joanne Froggatt wird im Alter von 43 Jahren zum ersten Mal Mutter. Das gab der "Downton Abbey"-Star am Dienstag bei einer Awardshow in London bekannt.











Babyfreuden bei Joanne Froggatt: Der "Downton Abbey"-Star wird im Alter von 43 Jahren erstmals Mutter! Das enthüllte die Schauspielerin am Dienstag (25. Juni) bei den Into Film Awards in London, wo sie in einem roten Minikleid auch erstmals ihren Babybauch zeigte.