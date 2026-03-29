Erstes Kind für Sohn Blake: Rosie ODonnell ist zum fünften Mal Großmutter geworden

Babyfreude bei Rosie O'Donnell: Die US-Komikerin ist wenige Tage nach ihrem 64. Geburtstag zum fünften Mal Oma geworden. Für Sohn Blake und seine Ehefrau Teresa ist es das erste Kind.
Rosie O'Donnell (64) schwebt im Großmutter-Glück: Die US-Komikerin und Moderatorin ist zum fünften Mal Oma geworden. Ihr Sohn Blake und seine Ehefrau Teresa begrüßten am 26. März ihr erstes gemeinsames Kind. Mit einem emotionalen Post auf Instagram verkündete die 64-Jährige die Ankunft des kleinen Jungen, der den Namen Anthony Joel O'Donnell trägt. Zu einem Schwarz-Weiß-Foto, das den Fuß des Neugeborenen im Krankenhaus zeigt, schrieb sie sichtlich bewegt, dass ihr Herz vor Freude förmlich überspringe.