Erstes Highlight beim Coachella Festival: Benson Boone performt Bohemian Rhapsody mit Queen-Legende Brian May

Pop-Newcomer Benson Boone (22) hat bereits am ersten Abend des Coachella Festivals für eine denkwürdige Performances gesorgt: Der 22-Jährige performte ein Cover des Queen-Klassikers "Bohemian Rhapsody" von 1975 auf der Mainstage des Musikfestivals in der kalifornischen Wüste und holte sich dabei keinen geringeren als Queen-Gitarrist Brian May (77) auf die Bühne.

Seine Performance begann Benson Boone am Klavier in einem königlichen Pelzmantel - eine Hommage an Freddie Mercury (1946-1991). Diesen legte er ab und fuhr den Auftritt in einem glitzernden hellblauen Onesie fort, bevor Brian May hinter ihm auf der Bühne für das berühmte Gitarrensolo des Liedes auftauchte. May blieb anschließend auch für Boones letzten Song des Abends, "Beautiful Things", der ihn berühmt gemacht hatte, auf der Bühne.

Brian May schwärmt von Benson Boone

Einen gemeinsamen Auftritt mit Benson Boone hatte Brian May im Vorfeld bereits angedeutet. "Seh mal, wen ich getroffen habe - auf dem Weg ins sagenumwobene Palm Springs... vielleicht passiert ja was?!", schrieb May auf Instagram zu einem Foto, das ihn und Boone in einem Flugzeug zeigt.

Zu einem gemeinsamen Selfie schwärmte der legendäre Gitarrist zudem wenige Stunden vor dem Konzert: "Sehen wir glücklich aus? Ich werde diesen Moment mit Benson Boone für immer schätzen - einem wirklich goldenes, 22 Jahre altes Wunderkind. Ich bin stolz und glücklich, sagen zu können, dass wir jetzt offiziell Freunde sind."

Benson Boone kündigt neues Album an

Benson Boone nutzte den Auftritt auch, um sein zweites Studioalbum "American Heart" anzukündigen, das am 20. Juni erscheinen soll. Der 22-Jährige hat in den vergangenen Monaten eine rasante Karriere hingelegt: 2024 veröffentlichte er die Single "Beautiful Things", mit der er sich erstmals international in den Charts platzieren konnte. Nur ein Jahr später stand er nun auf der Main Stage beim Coachella. Am zweiten Wochenende soll er für eine weitere Performance bei dem Musikfestival zurückkehren.