Erstes Heimspiel der Saison: Spiel von Travis Kelce: Taylor Swift heimlich im Football-Stadion

Taylor Swift besuchte das erste Heimspiel der Saison ihres Verlobten Travis Kelce mit den Kansas City Chiefs. Dafür wurde der Superstar laut Medienberichten sogar heimlich ins Stadion geschleust.

Taylor Swift (35) besuchte am Sonntag das erste Heimspiel der Saison ihres Verlobten Travis Kelce (35). Bilder der Sängerin aus dem Stadion gibt es allerdings nicht. Der Superstar sei heimlich ins Stadion geschleust worden, wie verschiedene US-amerikanische Medien berichten. Unter anderem bestätigte das "People"-Magazin, dass Taylor Swift vor Ort gewesen sei.

Es war das erste Mal seit ihrer Verlobung im August 2025, dass Taylor Swift ein Spiel von Kelce mit seinen Kansas City Chiefs besuchte. Dabei hatte Swift Grund zum Jubeln: Beim Heimspiel im Arrowhead Stadium in Kansas City gewannen die Chiefs gegen die Philadelphia Eagles.

Verlobung im August

Ihren ersten Auftritt als verlobtes Paar hatten Swift und Kelce ebenfalls im Football-Stadion: Am 28. August besuchten sie gemeinsam das Spiel der Cincinnati Bearcats gegen die Nebraska Cornhuskers. Zwei Tage zuvor gaben die beiden ihre Verlobung in einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt. "Dein Englischlehrer und dein Sportlehrer heiraten", schrieb Swift in der Bildunterschrift.

Im Juni verriet eine namentlich nicht genannte Quelle dem "People"-Magazin, dass Swift sich "wirklich auf die kommende NFL-Saison freue". Dies, weil es das erste Mal in ihrer Beziehung sei, dass Swift "nicht mit einem vollgepackten Tournee-Kalender jonglieren muss". Die letzten beiden Saisons seien "ein Wirbelwind zwischen Auftritten in mehreren Ländern, langen Flügen und dem Versuch, so viel Zeit wie möglich allein miteinander zu verbringen" gewesen.

Im Dezember 2024 beendete Swift ihre zweijährige "Eras"-Welttournee, die über zwei Milliarden US-Dollar an Ticketverkäufen einbrachte und als umsatzstärkste Tour aller Zeiten in die Geschichte einging.