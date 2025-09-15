Erstes Heimspiel der Saison: Spiel von Travis Kelce: Taylor Swift heimlich im Football-Stadion

Taylor Swift besuchte das erste Heimspiel der Saison ihres Verlobten Travis Kelce mit den Kansas City Chiefs. Dafür wurde der Superstar laut Medienberichten sogar heimlich ins Stadion geschleust.
Taylor Swift (35) besuchte am Sonntag das erste Heimspiel der Saison ihres Verlobten Travis Kelce (35). Bilder der Sängerin aus dem Stadion gibt es allerdings nicht. Der Superstar sei heimlich ins Stadion geschleust worden, wie verschiedene US-amerikanische Medien berichten. Unter anderem bestätigte das "People"-Magazin, dass Taylor Swift vor Ort gewesen sei.