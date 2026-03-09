Beim Commonwealth Day in der Westminster Abbey demonstrierte die Königsfamilie Einigkeit. Während Kate und Camilla mit symbolträchtigem Schmuck glänzten, wurden sie vor der Tür mit lautstarken Forderungen zur Causa Prinz Andrew konfrontiert.
Ein Auftritt unter Hochspannung: Am Montag versammelte sich die britische Königsfamilie in der Westminster Abbey zum alljährlichen Commonwealth Day. Doch in diesem Jahr überschattete eine düstere Wolke die Feierlichkeiten. Es war das erste Mal seit der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor (66), dass sich die Senior-Royals in so großer Zahl gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten. König Charles III. (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) demonstrierten zwar Einigkeit, mussten sich aber einem heftigen Gegenwind stellen.