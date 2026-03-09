Beim Commonwealth Day in der Westminster Abbey demonstrierte die Königsfamilie Einigkeit. Während Kate und Camilla mit symbolträchtigem Schmuck glänzten, wurden sie vor der Tür mit lautstarken Forderungen zur Causa Prinz Andrew konfrontiert.

Ein Auftritt unter Hochspannung: Am Montag versammelte sich die britische Königsfamilie in der Westminster Abbey zum alljährlichen Commonwealth Day. Doch in diesem Jahr überschattete eine düstere Wolke die Feierlichkeiten. Es war das erste Mal seit der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor (66), dass sich die Senior-Royals in so großer Zahl gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigten. König Charles III. (77), Königin Camilla (78), Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) demonstrierten zwar Einigkeit, mussten sich aber einem heftigen Gegenwind stellen.

Vor der Westminster Abbey hatten sich große Gruppen von Anti-Monarchisten versammelt. Sie schwenkten gelbe Flaggen und riefen lautstark: "Was wusstet ihr?" Damit spielten sie auf die Vorwürfe gegen den ehemaligen Prinz Andrew und dessen Beziehungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) an. Laut "Daily Mail" waren die Protestrufe trotz Musikern und Kirchenglocken deutlich zu hören. Die Royals reagierten mit professioneller Distanz, ignorierten die Rufe konsequent und schritten direkt in die Kirche.

Modische Statements von Camilla und Kate

Inmitten der Unruhe setzten die royalen Damen auf modische Statements, die vor allem Kontinuität und Respekt vor der Tradition ausstrahlen sollen. Prinzessin Kate zeigte sich in einem eleganten marineblauen Mantelkleid der Designerin Catherine Walker. Ihr Outfit kombinierte sie mit einem Hut mit großer Krempe und einem besonders bedeutungsvollen Schmuckstück: einer fünfsträngigen Perlenkette, die einst der verstorbenen Queen Elizabeth II. (1926-2022) gehörte.

Auch Königin Camilla entschied sich für ein sentimentales Stück aus der Schmucksammlung der Royal Family: An ihrem roten Mantelkleid von Fiona Claire trug die Königin die "Diamond Palm Leaf"-Brosche von Cartier, die einst der Queen Mum (1900-2002) gehört hatte. Sie trug sie 1952 zur Beerdigung ihres Ehemanns, König Georg VI. (1895-1952). Nach ihrem Tod trug Elizabeth II. die Brosche regelmäßig.

Ging es hinter den Kulissen um Andrew?

In seiner Ansprache an die 56 Mitgliedsstaaten beschrieb König Charles das Commonwealth als "Forum für ehrliche Diskussionen" in einer "fragmentierten Welt". Er betonte die wirtschaftlichen Chancen und den Umweltschutz, doch das eigentliche Thema des Tages fand wohl in den privaten Gesprächen am Rande statt.

Die "Daily Mail" berichtet, dass der König den Anlass genutzt haben könnte, um mit den anwesenden Regierungschefs - darunter der britische Premier Sir Keir Starmer und Kanadas Mark Carney - über eine historische Entscheidung zu beraten: die formelle Entfernung Andrews aus der Thronfolge. Der Schritt erfordert die Zustimmung aller 14 Commonwealth-Reiche, in denen Charles das Staatsoberhaupt ist.

Trotz der schweren Themen bot der Gottesdienst auch unterhaltsame Momente. Die Weltpremiere der "Commonwealth Symphony" und eine Tanzdarbietung, die klassisches Ballett mit Bollywood-Elementen verband, zeigten die Vielfalt des Verbundes. Zudem waren prominente Gäste wie Geri Halliwell-Horner und Prinz Albert von Monaco in der Westminster Abbey dabei.