Fünf Jahre lang bekam Armie Hammer keine Rolle mehr. Nun spricht der Schauspieler ausführlich über seinen Absturz. Im Interview nimmt der 39-Jährige sich selbst in die Pflicht und erzählt, wie ihm ein deutscher Regisseur den Weg zurück ebnete.
Jahrelang war Armie Hammer in Hollywood eine Persona non grata. Jetzt hat der Schauspieler dem US-Branchenblatt "The Hollywood Reporter" sein erstes ausführliches Interview seit Jahren gegeben. Darin spricht der 39-Jährige offen über seinen beruflichen Absturz und nimmt sich selbst in die Pflicht. "Ich habe mir diese Probleme selbst geschaffen", sagt er.