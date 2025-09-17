Erstes gemeinsames Kind mit Stefon Diggs: Ich bin glücklich: Rapperin Cardi B erwartet ihr viertes Kind

Cardi B erwartet erneut Nachwuchs. Die Baby-News verkündete die Rapperin nun selbst in einem Interview: "Ich bekomme ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs."
Cardi B (32) ist wieder schwanger. Wie das "People"-Magazin berichtet, verkündete die Rapperin die Baby-News in einem vorab aufgezeichneten Interview bei "CBS Mornings". "Ich bekomme ein Baby mit meinem Freund Stefon Diggs", verriet Cardi B demnach Moderatorin Gayle King (70). Die Musikerin sei "aufgeregt" und "glücklich". "Ich fühle mich wohl. Ich fühle mich sehr stark, sehr kraftvoll, dass ich all diese Arbeit mache - aber ich mache all diese Arbeit, während ich ein Baby bekomme", betonte die 32-Jährige.