Seit 2023 daten Gisele Bündchen und Joaquim Valente sich, jetzt ist offenbar das erste gemeinsame Kind auf die Welt gekommen. Was über den Mann an der Seite des Topmodels bekannt ist.

Gisele Bündchen (44) und ihr Freund Joaquim Valente sind laut "TMZ" Eltern geworden. Am 5. Februar berichtete das US-Promimagazin, dass Bündchen ihr drittes Baby auf die Welt gebracht haben soll.

Mit dem Vater des Kindes ist Bündchen seit 2023 zusammen. Kurze Zeit nach der Scheidung von NFL-Star Tom Brady (47) 2022 wurden erste Gerüchte laut über eine mögliche Verbindung von Bündchen und Valente. Kennengelernt hatten sie sich offenbar schon früher.

In einem Interview mit der "New York Times" erklärte sie über ihre Beziehung mit Jiu-Jitsu-Trainer Valente: "Das ist das erste Mal, dass ich jemanden date, der zuerst ein Freund war." Sie fügte hinzu: "Es ist eine völlig andere Erfahrung. Es ist echt und transparent."

Valente konnte Jiu-Jitsu, bevor er laufen konnte

Über Joaquim Valente ist vor allem seine Leidenschaft für den Kampfsport bekannt. Wie es auf der Website der Kampfsport-Schule heißt, die er mit seinen Brüdern gegründet hat, konnte er Jiu-Jitsu, bevor er laufen konnte. In der Familie Valente praktiziert der Brasilianer bereits in dritter Generation das Jiu-Jitsu. Gelernt hatte er den Sport von Großmeistern in Rio de Janeiro, bevor er mit seinen zwei Brüdern nach Miami zog und die "Valente Brothers"-Schule gründete.

Auf der Website ist mehr über seine Laufbahn zu erfahren. So soll er, der jüngste der Brüder, 2007 seinen Abschluss in Kriminologie gemacht haben, seinen schwarzen Gürtel und ein Diplom von Großmeister Hélio Gracie bekommen haben. In der neu gegründeten Schule soll er zudem eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Lehrplans der Brüder gespielt haben. "Schnell beeindruckte er alle mit seiner einzigartigen Technik, seinen hervorragenden pädagogischen Fähigkeiten und seinem bemerkenswerten Charisma", heißt es auf der Website. Zudem ist er neben Jiu-Jitsu auch in Boxen und Judo ausgebildet.

Seine Leidenschaft steckte auch Gisele Bündchen an

Mit seiner Leidenschaft für den Kampfsport konnte Joaquim Valente sogar das Topmodel anstecken, obwohl Bündchen anfangs kein Interesse an dem Sport hatte. In einem Interview mit dem "Dust Magazine" verriet sie: "Aber als ich [meinen Sohn] zum ersten Kurs brachte und anfing, mit Joaquim zu sprechen, wurde mir klar, dass es viel mehr als Selbstverteidigung ist." Aus der geschiedenen Ehe mit Brady hat sie die Kinder Benjamin (15) und Vivian (12).

Im Februar 2022 postete das Model ein Video von sich und Valente beim Training und schwärmte dazu von ihrem neuen Hobby: "Seit ich Selbstverteidigung praktiziere, fühle ich mich stärker, selbstbewusster und selbstsicherer." Sie fügte hinzu: "Danke @ValenteBrothers, dass ihr großartige Lehrer seid und dass das Training so viel Spaß macht. Ich freue mich darauf, mich weiter zu verbessern. Los geht's!"