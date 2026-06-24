Erstes Frauenbild: Angela Merkel zieht als Porträt ins Kanzleramt

Angela Merkel hat sich für die Ahnengalerie der Bundeskanzler im Kanzleramt porträtieren lassen und dafür monatelang Modell gesessen. Ab Ende Juni ist das Gemälde zunächst im Bode-Museum zu sehen.
Angela Merkel (71) hat sich für die Ahnengalerie der Bundeskanzler im Berliner Kanzleramt porträtieren lassen. Über Monate hinweg saß die Altkanzlerin dafür Modell. Das berichtet die Wochenzeitung "Die Zeit" in ihrer aktuellen Ausgabe, die den Entstehungsprozess nach eigenen Angaben exklusiv begleitet hat. Mit dem Gemälde zieht erstmals eine Frau in die bislang ausschließlich von Männern dominierte Reihe der Regierungschefs ein.