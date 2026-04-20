Anlässlich des 100. Geburtstages seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. wird König Charles eine TV-Ansprache halten. Einen kleinen Eindruck davon teilte der Buckingham-Palast bereits.
König Charles III. (77) wird sich am 21. April in einer Fernsehansprache an die britische Bevölkerung wenden. Anlass ist der 100. Geburtstag seiner 2022 verstorbenen Mutter, Königin Elizabeth II. (1926-2022). Der Buckingham-Palast hält den Inhalt der Botschaft bislang unter Verschluss, veröffentlichte aber ein Standbild aus der Aufzeichnung, die Anfang des Monats in der Bibliothek von Schloss Balmoral entstand.