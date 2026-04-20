Anlässlich des 100. Geburtstages seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. wird König Charles eine TV-Ansprache halten. Einen kleinen Eindruck davon teilte der Buckingham-Palast bereits.

König Charles III. (77) wird sich am 21. April in einer Fernsehansprache an die britische Bevölkerung wenden. Anlass ist der 100. Geburtstag seiner 2022 verstorbenen Mutter, Königin Elizabeth II. (1926-2022). Der Buckingham-Palast hält den Inhalt der Botschaft bislang unter Verschluss, veröffentlichte aber ein Standbild aus der Aufzeichnung, die Anfang des Monats in der Bibliothek von Schloss Balmoral entstand.

Der Drehort ist bewusst gewählt: Balmoral war die Lieblingsresidenz der Queen, dort starb sie am 8. September 2022. Auf dem Foto steht Charles in einer Ecke des Raumes, umgeben von hohen Bücherregalen, und trägt einen grauen Anzug mit passender Krawatte. Im Bild prominent platziert sind zwei Motive: eine Aufnahme der verstorbenen Monarchin sowie eine Kinderzeichnung, die sie zeigen soll.

Gedenkfeiern in London

Die vollständige Videobotschaft wird laut "Express" um Mitternacht veröffentlicht und leitet einen Tag mit offiziellen Gedenkveranstaltungen ein. Gemeinsam mit Königin Camilla (78) und weiteren Mitgliedern der Königsfamilie will Charles demnach im British Museum die Entwürfe für das geplante Queen-Elizabeth-Denkmal in Augenschein nehmen. Anschließend ist ein Empfang im Buckingham-Palast vorgesehen. Auch der Prinz und die Prinzessin von Wales werden dort erwartet.

Prinzessin Anne (75) übernimmt an diesem Tag einen weiteren Programmpunkt: Die Princess Royal eröffnet offiziell den Queen-Elizabeth-II-Garten im Londoner Regent's Park.

Royaler Rückblick auf Instagram

In seiner Ansprache wird Charles das Wirken seiner Mutter würdigen, die als am längsten dienende Monarchin in die britische Geschichte einging. Auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses wurde bereits ein Video geteilt, das die jahrzehntelange Regentschaft der Queen nachzeichnet. Das Video beginnt mit einem Versprechen: "Ich erkläre vor Ihnen allen, dass ich mein ganzes Leben, sei es lang oder kurz, in Ihren Dienst stellen werde", ist die damals 21-jährige Elizabeth II. zu hören.

Dazu heißt es weiter: "Königin Elizabeth II. gelobte, ihr Leben dem Dienst an ihrem Volk zu widmen. Sie hielt Wort und nahm bis zu ihren letzten Tagen offizielle Pflichten wahr. Morgen wäre ihr 100. Geburtstag gewesen. Im Vorfeld der Feierlichkeiten zu diesem Jahrestag blicken wir auf das Leben und Wirken Ihrer verstorbenen Majestät zurück."