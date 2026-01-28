"Smallville"-Star Tom Welling hat sich beim Sundance Film Festival erstmals seit fast fünf Jahren wieder gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica Rose Lee auf dem roten Teppich gezeigt. Anlass war die Premiere seines neuen Films "Chasing Summer".
Er war zehn Jahre lang der Mann aus Stahl, jetzt kehrt Tom Welling (48) auf die große Bühne zurück. Beim Sundance Film Festival in Utah feierte der "Smallville"-Star die Premiere seines neuen Films "Chasing Summer". An seiner Seite strahlte Ehefrau Jessica Rose Lee - ein seltener Anblick, das Paar hatte sich zuletzt im Oktober 2021 beim Veuve Clicquot Polo Classic gemeinsam den Fotografen gestellt.