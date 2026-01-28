"Smallville"-Star Tom Welling hat sich beim Sundance Film Festival erstmals seit fast fünf Jahren wieder gemeinsam mit seiner Ehefrau Jessica Rose Lee auf dem roten Teppich gezeigt. Anlass war die Premiere seines neuen Films "Chasing Summer".

Er war zehn Jahre lang der Mann aus Stahl, jetzt kehrt Tom Welling (48) auf die große Bühne zurück. Beim Sundance Film Festival in Utah feierte der "Smallville"-Star die Premiere seines neuen Films "Chasing Summer". An seiner Seite strahlte Ehefrau Jessica Rose Lee - ein seltener Anblick, das Paar hatte sich zuletzt im Oktober 2021 beim Veuve Clicquot Polo Classic gemeinsam den Fotografen gestellt.

Für den besonderen Anlass wählte Welling einen lässig-eleganten Look: eine braune Hose mit passendem Hemd, darüber ein langer schwarzer Mantel. Ein schwarz-weiß gepunktetes Halstuch setzte einen stilvollen Akzent. Jessica Rose Lee entschied sich für ein bodenlanges, figurbetontes Kleid mit langen Ärmeln.

Doppelter Grund zum Feiern

Nach der offiziellen Premiere wurde weitergefeiert: Bei der anschließenden Party zeigte sich Welling bestens gelaunt, tanzte und lachte mit seinen Co-Stars, wie auf Fotos zu sehen ist. Auch seine Ehefrau mischte sich unter die Gäste - nun in Jeans und einem Spitzenoberteil.

Für das Paar hatte der Tag noch eine ganz persönliche Bedeutung: Jessica feierte Geburtstag. Auf Instagram, wo Welling trotz seiner seltenen öffentlicher Auftritte regelmäßig aktiv ist, postete er ein gemeinsames Foto und schrieb: "Das Universum wurde zu einem besseren Ort, als du angekommen bist! Happy Birthday, meine Liebe." Jessica antwortete gerührt: "Ich liebe dich so sehr, du machst alles wunderbar!!"

Ein neues Leben fernab von Hollywood

Die Komödie "Chasing Summer" erzählt die Geschichte von Jamie (Iliza Shlesinger), die nach dem Verlust ihres Jobs und einer Trennung in ihre texanische Heimatstadt zurückkehrt. Dort trifft sie auf alte Freunde und ehemalige Liebschaften, die ihr Leben gehörig durcheinander wirbeln. Neben Welling als Chase und Shlesinger, die auch das Drehbuch schrieb, sind Lola Tung, Megan Mullally und Cassidy Freeman zu sehen.

Für Tom Welling, der von 2001 bis 2011 in der Serie "Smallville" den jungen Clark Kent verkörperte, ist es die erste Leinwandrolle seit zwei Jahren. 2024 war er zuletzt in den Filmen "Clear Cut" und "Mafia Wars" zu sehen, im Fernsehen trat er 2022 in der "Supernatural"-Spin-off "The Winchesters" auf. Er hat Hollywood inzwischen weitgehend den Rücken gekehrt: Gemeinsam mit Jessica, mit der er seit 2019 verheiratet ist, und den beiden Söhnen Thomson (7) und Rocklin (4) lebt er auf einer Ranch in Nordkalifornien und züchtet Pferde.