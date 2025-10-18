Erstes Café für japanischen Kuchen: Kulinarische Fusion, die auf der Zunge zergeht

Im Stuttgarter Westen hat mit dem Hali Café von Hanh Duong ein neuer Spot eröffnet, der das Herz aller Matcha-Liebhaber höherschlagen lässt.
Es ist das erste Café in der Stadt, das sich auf japanische Kuchen spezialisiert hat. Das Besondere? Sie sind besonders fluffig und nicht zu süß. „Das ist bei deutschen Kuchenspezialitäten anders“, erklärt die Inhaberin und gebürtige Vietnamesin. Sie hat ihre Karriere in der Buchhaltung beendet, um sich voll und ganz auf ihr Herzensprojekt - die Eröffnung dieses Cafés - zu konzentrieren. Seit acht Jahren backt sie leidenschaftlich gerne Kuchen, wobei sie westliche Geschmacknoten mit asiatischen Zubereitungsarten kombiniert und somit eine Fusion schafft, die auf der Zunge zergeht. Zu ihren Spezialitäten gehören fluffige Roll Cakes, zarte Mille Crêpe Cakes und der karamellisierte Burned Basque Cheesecake.