Erstes Bild ist da: Talkmaster John Oliver spielt Rolle in General Hospital

John Oliver hatte in seiner Talkshow um eine Rolle in einer Seifenoper gebettelt. Die Krankenhausserie "General Hospital" hat ihn erhört. Nun gibt es ein erstes Bild seines Gastspiels.

John Olivers (49) Traum, in einer Seifenoper mitzuspielen, wird Realität. Am Donnerstag, dem 2. Juli 2026 startet sein Gastspiel in dem TV-Dauerbrenner "General Hospital". Dies verriet der Komiker am Sonntag in der neuen Folge seiner Late-Night-Sendung "Last Week Tonight with John Oliver". Insgesamt wird er in drei Episoden der Krankenhausserie zu sehen sein.

Im März dieses Jahres hatte sich John Oliver in seiner Talkshow mit Daily Soaps beschäftigt. Er erwähnt in der betreffenden Episode, dass der vor allem für Sportübertragungen bekannte Moderator Stephen A. Smith (58) regelmäßig bei "General Hospital" mitspiele.

"Schreibt mir eine Rolle"

Daraufhin äußerte Oliver den Wunsch, es dem Kollegen gleichzutun. "An alle Seifenopern da draußen möchte ich Folgendes sagen: Ich biete mich euch hiermit offiziell an. Schreibt mir eine Rolle, und ich werde so schnell bei euch am Set sein, dass euch schwindelig wird", sagte er.

Sich selbst spielen wolle er aber nicht, fügte der Talkshow-Host an. Er möchte "etwas Aufregendes tun", sagte er. Er wolle vor der Kamera etwa "einen Mord begehen", jemanden ohrfeigen oder selbst eine Ohrfeige bekommen.

Wenige Wochen nach John Olivers öffentlichem Aufruf antwortete "General Hospital". Der gebürtige Brite sei jederzeit willkommen in der fiktiven Stadt Port Charles, in der die Serie spielt, verkündeten die Macher der Soap via Instagram.

So sieht John Oliver in "General Hospital" aus

Nun hat der US-Sender ABC das erste Bild von John Oliver in "General Hospital" veröffentlicht. Das Bild, das seitdem in den sozialen Medien kursiert, deutet an, dass der Komiker sich tatsächlich nicht selbst spielt.

John Oliver schaut auf dem Foto streng in die Kamera. Neben ihm sind Polizisten eines Sondereinsatzkommandos zu sehen. Seine normalerweise angegrauten Haare sind schwarz gefärbt.

"Als John Oliver öffentlich den Fehdehandschuh hinwarf und sagte, er wolle in einer Seifenoper mitspielen, haben wir keine Sekunde gezögert", sagte "General Hospital"-Produzent Frank Valentini laut Medienberichten in einem Statement. "Er war genau so, wie man es sich nur wünschen kann", sagte Valentini über den Gaststar. Nämlich "gut vorbereitet, professionell, witzig und aufrichtig freundlich zu allen am Set. Er spielt eine zentrale Rolle in der Handlung, und ich kann es kaum erwarten, dass die Fans sehen, wem er in Port Charles über den Weg läuft".

"'General Hospital' war genau so, wie ich es mir erhofft hatte", gab wiederum John Oliver zu Protokoll. "Es ist mir eine große Ehre, ein kleiner Teil der Geschichte dieser legendären Serie zu sein", ließ er verlautbaren.

Die Geschichte von "General Hospital" währt seit über 60 Jahren. Seit 1963 läuft die Serie in den USA. Die Krankenhausserie ist mit über 15.000 Episoden die am längsten noch laufende amerikanische Seifenoper.