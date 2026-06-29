Erstes Bild ist da: Talkmaster John Oliver spielt Rolle in General Hospital

John Oliver hatte in seiner Talkshow um eine Rolle in einer Seifenoper gebettelt. Die Krankenhausserie "General Hospital" hat ihn erhört. Nun gibt es ein erstes Bild seines Gastspiels.
John Olivers (49) Traum, in einer Seifenoper mitzuspielen, wird Realität. Am Donnerstag, dem 2. Juli 2026 startet sein Gastspiel in dem TV-Dauerbrenner "General Hospital". Dies verriet der Komiker am Sonntag in der neuen Folge seiner Late-Night-Sendung "Last Week Tonight with John Oliver". Insgesamt wird er in drei Episoden der Krankenhausserie zu sehen sein.