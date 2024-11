7 Die Vierbeiner und an einer Adoption interessierte Personen können sich ein erstes Mal beschnuppern. Foto: /Andreas Rosar

Die bundesweite Veranstaltung Bark Date fand am Sonntag zum ersten Mal in Stuttgart statt. Dabei können Tierschutzvereine und potenzielle Hundehalter einfach in einen ersten Kontakt kommen. Wie sieht so ein Treffen aus?











Zum ersten Mal in Stuttgart kamen am Sonntag Tierschutzhunde und Interessierte auf einer Wiese beim Max-Eyth-See zum zwanglosen Bark Date zusammen. Die bundesweite Veranstaltung möchte bis zu 30 Hunden aus verschiedenen Tierschutzvereinen eine breitere Sichtbarkeit bieten.

Die Hunde werden dabei von ihnen bekannten Personen begleitet, diese achten auch auf die Bedürfnisse der Tiere. Potenzielle Adoptiveltern der Tiere erkennen die Hunde an roten Halsbändern mit der Aufschrift „Adopt Me“ – adoptiere mich. Lesen Sie auch Tatsächliche Adoptionen finden am Sonntag aber nicht statt. „Vorkontrollen, ausführliche Selbstauskünfte und so weiter sind absoluter Standard der Tierschutzvereine, mit denen wir arbeiten“, schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung. Vielmehr können Interessierte nach dem Kennenlernen auf der weitläufigen Wiese die weiteren Informationen von den Begleitpersonen der Hunde erfahren und den Adoptionsprozess anstoßen. Die schönsten Bilder des Events haben wir in unserer Bildergalerie gesammelt.