Erstes Album zum Fest: Ramon Roselly schwärmt von Weihnachten in der Zirkuswelt

Ramon Roselly erzählt im Interview, warum sein erstes Weihnachtsalbum neue Lieder statt Klassiker bietet und gibt Einblicke in sein Weihnachten in Zirkus-Atmosphäre.
Ramon Roselly (31) veröffentlicht am 21. November sein erstes Weihnachtsalbum. Der Schlagersänger, der 2020 die 17. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" gewonnen hat, präsentiert darauf zwölf neue Titel im besinnlichen Stil. "Ich wollte schon seit fünf Jahren sehr gerne ein Weihnachtsalbum aufnehmen, allerdings hat es nie so ganz ins Konzept gepasst und jetzt bin ich sehr glücklich, dass es endlich soweit ist und mein Wunsch sich erfüllt hat", erklärt der Musiker im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news.