Erstes Album von The Cure seit 16 Jahren: Robert Smiths Flirt mit Gevatter Tod

1 Trauer und Trost: Robert Smith, Sänger von The Cure, mit dem Gitarristen Reeves Gabrels (li.) bei einem Konzert in Miami, Florida Foto: Imago/Cover-Images//Larry Marano

Nach 16 Jahren veröffentlicht die britische Band The Cure ein neues Album. „Songs Of A Lost World“ handelt überwiegend vom Sterben. Und ist so düster wie sein Titel vermuten lasst.











Alles endet. Alles stirbt. Darin liegt einerseits eine große Bürde der Trauer, die spielend leicht herabziehen kann in hoffnungsferne Welten. Es ist aber eben auch erst die Mortalität, die das Leben so kostbar macht. Mehr denn je muss das in den vergangenen Jahren Robert Smith klar geworden sein. Der 65-jährige Edward mit den Scherenhänden der englischen Musik spukte schon auf frühen Werken wie eine Banshee durch das Jenseits und sang uns mit Schlafliedern aus der Gruft in den Schlaf; erst wenn man selbst älter wird, die Reihen um einen dünner werden, so scheint es, wird daraus aber auch Gravitas.