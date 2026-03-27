Johannes Oerding hat 2024 ein Sabbatjahr eingelegt und teilt seine Erlebnisse und Erkenntnisse jetzt auf dem Album "Hotel". Weshalb er lieber reist als anzukommen und warum er keine Angst mehr hat, vergessen zu werden, erzählt er im Interview.
Nach seinem Album "Plan A" und der dazugehörigen Tour legte Johannes Oerding (44) 2024 eine Pause ein. In seinem Sabbatjahr war er auf Reisen und begann unterwegs, eine neue Platte zu schreiben - ganz ohne Vorsätze oder Druck. So entstand sein achtes Studioalbum "Hotel", das er am 27. März veröffentlicht.