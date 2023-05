1 Es grünt im Kornwestheimer Kommunalwald. Foto: Stadtverwaltung Kornwestheim

Im Norden der Stadt steht jetzt offiziell ein Wald. Landrat Dietmar Allgaier hat das zunächst für einen Scherz gehalten. Doch das Vorhaben ist sehr real und hat eine mehr als 30-jährige Vorgeschichte.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Der Ludwigsburger Landrat dachte zuerst an einen Witz. „Als die Anfrage über mein Vorzimmer reinkam, dass in Kornwestheim eine Waldfläche eingeweiht wird, habe ich erst an ein Späßchen von meinem früheren Kollegen geglaubt“, sagt Dietmar Allgaier. Der Landrat weiß nicht nur aus seinen Jahren als Erster Bürgermeister der Stadt: Kornwestheim, das stand und steht allein schon qua Name eigentlich vor allem für Felder, für Landwirtschaft und freie Fläche. Einen Wald gab es dort bisher nicht.