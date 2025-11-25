Eric Dane lässt sich von seiner ALS-Diagnose nicht vom Schauspielen abhalten. In der Serie "Brilliant Minds" verkörpert er einfach eine Figur, die ebenfalls an der Nervenerkrankung leidet. Nun gibt es einen ersten Clip zu seinem Gastauftritt.
Eric Dane (53) lässt sich von seiner ALS-Erkrankung nicht stoppen. In der Serie "Brilliant Minds" spielt der Ex-"Grey's Anatomy"-Star einen Feuerwehrmann, der ebenfalls an der Nervenkrankheit leidet. Das Magazin "People" hat nun den ersten Clip seines Gastauftritts in der Krankenhausserie enthüllt.