Eric Dane lässt sich von seiner ALS-Diagnose nicht vom Schauspielen abhalten. In der Serie "Brilliant Minds" verkörpert er einfach eine Figur, die ebenfalls an der Nervenerkrankung leidet. Nun gibt es einen ersten Clip zu seinem Gastauftritt.

Eric Dane (53) lässt sich von seiner ALS-Erkrankung nicht stoppen. In der Serie "Brilliant Minds" spielt der Ex-"Grey's Anatomy"-Star einen Feuerwehrmann, der ebenfalls an der Nervenkrankheit leidet. Das Magazin "People" hat nun den ersten Clip seines Gastauftritts in der Krankenhausserie enthüllt.

In dem Ausschnitt sitzt der von Eric Dane gespielte Matthew Rimati im Wartezimmer des Krankenhauses. Sein Neurologe Dr. Oliver Wolf (Zachary Quinto, 48) holt ihn dort ab. Matthew sitzt fast regungslos auf seinem Stuhl, nur sein Kopf bewegt sich.

Geistig scheint der Feuerwehrmann aber rege zu sein. Er weist seinen Arzt auf Sicherheitsmängel auf der Station hin. Dann scherzt er mit Krankenpfleger Nico Silva (Al Calderon).

"Es hält meinen Geist wach": Eric Dane will weitermachen

Eric Dane hatte im April dieses Jahres gegenüber "People" bekannt gegeben, an ALS zu leiden. Bei der unheilbaren Krankheit verlieren Nervenzellen im Gehirn und Rückenmark, die für die Steuerung der Muskulatur zuständig sind, ihre Funktion.

Im Juni gab Eric Dane ein Update über seinen Gesundheitszustand. In der TV-Show "Good Morning America" sagte er, dass seine rechte Körperseite "völlig aufgehört zu arbeiten" habe. Im Oktober wurde der Schauspieler dann erstmals in einem Rollstuhl gesehen.

Im Sommer hatte Eric Dane angekündigt, auch künftig als Schauspieler tätig sein zu wollen. "Ich werde das durchziehen, bis die Räder abfallen. Es hält meinen Geist wach. Es bringt mich voran, was im Moment sehr wichtig ist", sagte der Vater zweier Töchter im Teeniealter zu "E!News". Wann genau die Dreharbeiten zu seinem Gastauftritt bei "Brilliant Minds" stattgefunden haben, ist nicht bekannt.