Erster Trailer zur Serie Alls Fair: Kim Kardashian, Naomi Watts und Sarah Paulson spielen Rosenkrieg

In Ryan Murphys neuer Serie "All's Fair" prallen Kim Kardashian, Naomi Watts und Sarah Paulson als Scheidungsanwältinnen aufeinander. Der Trailer verspricht harte Bandagen, wenn Paulson ausgerechnet Kardashians Ehemann vertritt. Start ist am 4. November auf Disney+.
Der Trailer zu Ryan Murphys (59) neuester Serie lässt aufhorchen: In "All's Fair" treffen unter anderem Kim Kardashian (44) und Sarah Paulson (50) als Scheidungsanwältinnen aufeinander - und die Fetzen fliegen. Disney hat am Mittwoch nicht nur den Starttermin für den 4. November bekannt gegeben, sondern auch einen ersten Einblick in das Drama gewährt, das sich zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen entspinnen wird.