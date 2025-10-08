Erster Trailer zur Serie Alls Fair: Kim Kardashian, Naomi Watts und Sarah Paulson spielen Rosenkrieg

Der Trailer zu Ryan Murphys (59) neuester Serie lässt aufhorchen: In "All's Fair" treffen unter anderem Kim Kardashian (44) und Sarah Paulson (50) als Scheidungsanwältinnen aufeinander - und die Fetzen fliegen. Disney hat am Mittwoch nicht nur den Starttermin für den 4. November bekannt gegeben, sondern auch einen ersten Einblick in das Drama gewährt, das sich zwischen den beiden Hauptdarstellerinnen entspinnen wird.

Die Serie erzählt die Geschichte einer Gruppe hochqualifizierter Scheidungsanwältinnen, die ihre von Männern dominierte Kanzlei verlassen haben, um ihre eigene zu eröffnen. Ihr Ziel: Frauen dabei zu helfen, ihre Ehemänner in komplizierten Scheidungsverfahren zu besiegen. Doch der Zusammenhalt unter den Kolleginnen wird auf eine harte Probe gestellt.

Besonders brisant wird es, als Sarah Paulsons Figur ausgerechnet den Ehemann von Kim Kardashians Charakter als Mandanten annimmt. Der Konflikt eskaliert schnell und verlagert sich aus dem Gerichtssaal in die eigenen Reihen der Anwältinnen. "Wir sehen uns vor Gericht, du arme, verstoßene-", faucht Paulson Kardashian in einer Szene am Telefon an.

Hochkarätige Besetzung trifft auf Murphy-Handschrift

Neben Kardashian und Paulson sind weitere namenhafte Schauspielerinnen mit an Bord: Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Glenn Close und Teyana Taylor komplettieren das hochkarätige Ensemble. Auch Matthew Noszka gehört zur Besetzung.

Murphy selbst fungiert nicht nur als Autor und Executive Producer, sondern führt auch Regie. Interessant: Mehrere Hauptdarstellerinnen, darunter Kardashian, Close, Watts, Nash-Betts und Paulson, sind ebenfalls als Executive Producers beteiligt. Kris Jenner, die Mutter von Kim Kardashian, ist ebenso in dieser Funktion dabei.

Für Kim Kardashian markiert die Serie einen weiteren Schritt in ihrer Schauspielkarriere, nachdem sie bereits in der zwölften Staffel von "American Horror Story" mitgewirkt hatte - ebenfalls eine Murphy-Produktion. Mit "All's Fair" bekommt sie nun eine tragende Rolle in einem Format, das ihre Wandlung von der Reality-TV-Ikone zur ernstzunehmenden Schauspielerin weiter vorantreiben könnte.

Die Erwartungen an die Serie sind hoch: Ryan Murphy hat mit Formaten wie "American Horror Story", "Glee" und "The Politician" bereits bewiesen, dass er komplexe Charaktere und spannungsgeladene Storys meisterhaft inszenieren kann. Ob "All's Fair" an diese Erfolge anknüpfen kann, wird sich ab dem 4. November zeigen.